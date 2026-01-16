  اليمن يرفع راية التفوق في المحافل القرآنية الدولية.. حافظ يمني يحصد المركز الأول بين 50 دولة

الجمعة 16 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تربعت الجمهورية اليمنية، على المركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الحادية والعشرين، وذلك بعد تفوق ممثل وزارة الأوقاف والإرشاد، الحافظ عبدالرحمن محمد، على ممثلي أكثر من 50 دولة مشاركة.

وفي هذا السياق، هنّأ وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد شبيبة، الحافظ عبدالرحمن فيصل محمد، بتحقيق هذا الإنجاز القرآني الدولي المشرّف، في واحدة من أبرز المسابقات القرآنية على مستوى العالم الإسلامي.

وأشار الوزير، في اتصال هاتفي بالحافظ، إلى أن هذا الإنجاز رفع اسم اليمن عاليًا في أحد أهم المحافل القرآنية الدولية.

مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس ثمرة الجهود الرسمية المبذولة في رعاية حفظة كتاب الله، ودعم مشاركاتهم الخارجية.

ويعكس هذا الإنجاز الحضور المتقدم للحفاظ اليمنيين في المحافل القرآنية الدولية، ويؤكد فاعلية برامج العناية بحفظة كتاب الله التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والإرشاد.

كما تمثل هذه النتيجة إضافة مشرفة لسجل اليمن في المسابقات القرآنية العالمية، وترسيخًا لمكانته العلمية والتاريخية في خدمة القرآن الكريم.

وجرى تكريم المتسابق عبدالرحمن، من قبل الوزير الأول بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، سيفي غريب، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، بحضور القائم بأعمال سفارة اليمن لدى الجزائر، السفير نبيل عبدالقادر، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمدين في الجزائر.