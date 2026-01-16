البنوك اليمنية تتهم الحوثيين بخنق الإنترنت وشل الخدمات المصرفية

الجمعة 16 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار



قالت جمعية البنوك اليمنية إنها تلقت شكاوى عديدة من عملاء بشأن عدم قدرتهم على الوصول إلى حساباتهم في بعض البنوك عبر تطبيقات الموبايل، عند استخدام شبكة "يمن نت"، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية بما يشير إلى فرض المليشيا قيود خطيرة على الخدمات البنكية.



وحذرت الجمعية من خطورة محاولات استخدام خدمة الاتصالات والإنترنت للتأثير على قطاع البنوك والصرافة، وترفض أي محاولات تستهدف العاملين في هذا القطاع.



مؤكدة ضرورة توفير خدمة الإنترنت لجميع المؤسسات والقطاعات الاقتصادية دون استثناء، وعدم استخدامها كأداة تؤثر على بيئة الأعمال، وبالأخص القطاع المالي والمصرفي لحساسيته.



وأكدت الجمعية أن خدمة الإنترنت والاتصالات تشكل ركيزة أساسية في جودة الخدمات المقدمة من البنوك، وقدرتها على خدمة الأفراد والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تأثير ذلك المباشر على العملاء ومعيشتهم، واستقبال حوالات المغتربين التي أصبحت شريان حياة في ظل الظروف الصعبة والأزمات والتعقيدات المحيطة.



ودعت جمعية البنوك اليمنية المليشيات إلى إيقاف أي إجراءات من شأنها منع وصول المواطنين إلى تطبيقات البنوك أو التأثير على خدمة حيوية تمس أعمال البنوك وجمهور المتعاملين معها، وذلك تجنبا لأي إجراءات تصعيدية قد تضطر الجمعية إلى اتخاذها في حال عدم الاستجابة.