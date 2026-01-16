بيان للديوان الملكي السعودي حول صحة الملك سلمان اليمن يرفع راية التفوق في المحافل القرآنية الدولية.. حافظ يمني يحصد المركز الأول بين 50 دولة البنوك اليمنية تتهم الحوثيين بخنق الإنترنت وشل الخدمات المصرفية وزير الداخلية: سنلاحق المتورطين في جرائم حقوق الإنسان عبر الإنتربول الدولي ووجهنا إنذارات رسمية بضرورة توريد أسلحة الدولة إلى مؤسساتها الرسمية (بروفايل) من هو الفريق الركن محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟ مؤشرات على تحالف ''دفاعي'' جديد يجمع السعودية مع باكستان وتركيا مطار يمني حولته الإمارات الى سجن وقاعدة عسكرية يعود للخدمة الأحد المقبل و ''اليمنية'' تعلن إضافة رحلة جديدة من عدن الى الرياض الإعلان عن موعد صرف مرتبات القوات العسكرية والأمنية ومن هي القوات المشمولة في عملية الصرف؟ عاجل.. قرار رئيس مجلس القيادة بتعيين الدكتور شائع الزنداني رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة عاجل.. قرار رئيس مجلس القيادة بتعيين الصبيحي والخنبشي عضوين في مجلس القيادة الرئاسي بدلا عن الزبيدي والبحسني (نص القرار)
قالت جمعية البنوك اليمنية إنها تلقت شكاوى عديدة من عملاء بشأن عدم قدرتهم على الوصول إلى حساباتهم في بعض البنوك عبر تطبيقات الموبايل، عند استخدام شبكة "يمن نت"، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية بما يشير إلى فرض المليشيا قيود خطيرة على الخدمات البنكية.
وحذرت الجمعية من خطورة محاولات استخدام خدمة الاتصالات والإنترنت للتأثير على قطاع البنوك والصرافة، وترفض أي محاولات تستهدف العاملين في هذا القطاع.
مؤكدة ضرورة توفير خدمة الإنترنت لجميع المؤسسات والقطاعات الاقتصادية دون استثناء، وعدم استخدامها كأداة تؤثر على بيئة الأعمال، وبالأخص القطاع المالي والمصرفي لحساسيته.
وأكدت الجمعية أن خدمة الإنترنت والاتصالات تشكل ركيزة أساسية في جودة الخدمات المقدمة من البنوك، وقدرتها على خدمة الأفراد والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تأثير ذلك المباشر على العملاء ومعيشتهم، واستقبال حوالات المغتربين التي أصبحت شريان حياة في ظل الظروف الصعبة والأزمات والتعقيدات المحيطة.
ودعت جمعية البنوك اليمنية المليشيات إلى إيقاف أي إجراءات من شأنها منع وصول المواطنين إلى تطبيقات البنوك أو التأثير على خدمة حيوية تمس أعمال البنوك وجمهور المتعاملين معها، وذلك تجنبا لأي إجراءات تصعيدية قد تضطر الجمعية إلى اتخاذها في حال عدم الاستجابة.