(بروفايل) من هو الفريق الركن محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟

أصدر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، يوم أمس، قرارا بتعيين الفريق الركن محمود الصبيحي، عضواً في مجلس القيادة الرئاسي بدلاً عن الهارب عيدروس الزبيدي، المحال للتحقيق بتهمة الخيانة العظمى.

مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء وتوقيع "اتفاق السلم والشراكة" في 21سبتمبر2014، أفضى الإتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر 2014، بمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي، رأسها خالد محفوظ بحاح (حضرموت) وتم تعيين اللواء ركن محمود أحمد سالم الصبيحي وزيرا للدفاع خلفا للواء محمد ناصر أحمد.

كان الصبيحي سابع وزير دفاع يمني، وخامس ضابط جنوبي يشغل هذا المنصب، وكانت حقيبة الدفاع كواحدة من الوزارات السيادية من حصة هادي والمحافظات الجنوبية.

من هو الفريق الصبيحي؟

-الصُبيحي، من مواليد 1948م، وينحدر من منطقة المضاربة محافظة لحج جنوب اليمن. تخرج من الكلية العسكرية- عدن عام 76م، بشهادة بكالوريوس علوم عسكرية.

-حاصل على ماجستير علوم عسكرية من أكاديمية فرونزي بالاتحاد السوفيتي 82م، وشهادة دورة قيادة وأركان من نفس الأكاديمية السوفياتية عام 88م.

وهو من قادة الحزب الاشتراكي سابقا، والمؤتمر الشعبي العام لاحقا.

-شغل عددا من المناصب العسكرية في الشطر الجنوبي قبل إعادة الوحدة، من بينها قائد الكلية العسكرية في عدن 88-90م.

-عين بعد تحقيق الوحدة في منصب نائب مدير الكلية الحربية 90- 93م، وهي الكلية الجديدة التي تم فيها دمج الكليتين، العسكرية في عدن، والحربية في صنعاء.

-كان أحد القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض عام الذي أعلن الانفصال في عدن 94م، وشارك في القتال مع قوات البيض، ثم كان أحد القيادات التي فرت إلى خارج البلاد.

-بعد قرابة 15 عاما من الإقامة في الخارج عاد إلى البلاد عام 2009، وتم ترقيته لرتبة لواء عام 2010.

-تم تعيينه عام 2011 قائدا لمحور العند- لحج. وعينه الرئيس هادي في ابريل 2013 قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة، ومقرها في عدن، ضمن أكبر قرارات رئاسية أصدرها هادي لإعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية ووزارة الدفاع.

-ظهر الصبيحي، مشاركاً في فعالية إعلان الحوثيين ما يسمى "الاعلان الدستوري"، 6 فبراير 2015، الذي قضى بتعطيل الدستور اليمني وتعطيل مجلس النواب. وكان وقتها مجبرا.

-في اليوم التالي للإعلان قرر الحوثيون إعادة تشكيل اللجنة الأمنية العليا التي تضم كل القوات العسكرية والأمنية والمخابرات، وأصدر محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" للحوثيين (أعلى سلطة حوثية حينها) قرارا بتشكيل اللجنة وتعيين قيادات حوثية فيها، قضى القرار بتعيين الصبيحي رئيسا للجنة.ليعود الصبيحي لممارسة عمله في الوزارة كقائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، وبصفته الجديدة رئيسا للجنة الأمنية.

-تمكن الوزير الصبيحي من مغادرة العاصمة صنعاء في 5 مارس 2015 والانتقال إلى عدن التي كان هادي قد وصلها وأصدر قرارا رئاسيا بإعلانها عاصمة مؤقتة للبلاد.وأعاد هادي تكليفه بالقيام بمهام وزير الدفاع وتكليفه بقيادة القوات في عدن ولحج للتصدي لزحف المتمردين الحوثيين.

-وقع الوزير الصبيحي أسيرا بيد الحوثيين في كمين خلال مشاركته في مواجهة قواتهم بمدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، 25 مارس 2015، وقاموا بنقله إلى سجونهم في صنعاء، ومعه اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

-أعاد الرئيس هادي لاحقا تكليف خالد بحاح برئاسة الحكومة المصغرة من الرياض، ليحتفظ الصبيحي بالمنصب ويبقى منصب وزير الدفاع شاغرا حتى نهاية فترة حكومة بحاح، مع استمرار رفض الحوثيين إطلاق سراحه ورفضهم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216 للعام 2015) الذي نص على الإفراج عنه.

-ثم تم تشكيل حكومة جديدة في 4 أبريل 2016، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر (حضرموت) والإبقاء على منصب الوزير شاغرا، ليستمر إلى فبراير 2018، حيث أصدر هادي قرارا بتكليف الفريق الركن محمد المقدشي (ذمار) قائما بأعمال وزير الدفاع، ثم عينه لاحقا وزيرا.

-أُفرج عن الصبيحي في 14 ابريل 2023 ووصل إلى عدن في صفقة تبادل بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين برعاية دولية.

-في التاسع من مايو 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قرارا بترقية الصبيحي إلى رتبة "الفريق"، وتقليده وسام الشجاعة من الدرجة الأولى.ثم عينه بعد ثلاثة أيام مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن.

-يوم الخميس 15 يناير 2026 صدر قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الفريق ركن محمود الصبيحي عضوا في مجلس القيادة.