مؤشرات على تحالف ''دفاعي'' جديد يجمع السعودية مع باكستان وتركيا

قال وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رضا حياة، إن السعودية وباكستان وتركيا أعدت مسودة اتفاق دفاعي بعد مفاوضات استمرت نحو عام.

وأضاف الوزير لرويترز، أن الاتفاق المحتمل بين القوى الثلاث منفصل عن الاتفاق الثنائي السعودي الباكستاني المعلن العام الماضي.

وأكد أن إتمام الاتفاق يتطلب توافقا نهائيا بين الدول الثلاث.

وقال الوزير الباكستاني "مسودة الاتفاق لدينا ولدى كل من السعودية وتركيا. وتجري الدول الثلاث مداولات بشأنها. ظل هذا الاتفاق مطروحا طوال الأشهر العشرة الماضية".

في ذات الصعيد، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا أجرت محادثات مع باكستان و السعودية بشأن إمكانية إبرام اتفاقية دفاعية، مؤكداً أنه لم يتم توقيع أي اتفاق حتى الآن.

وأوضح فيدان، أن بلاده ترى ضرورة تعزيز التعاون والثقة على المستوى الإقليمي، معتبراً أن القضايا الإقليمية يمكن التعامل معها إذا كانت الدول المعنية واثقة في بعضها البعض.