مطار يمني حولته الإمارات الى سجن وقاعدة عسكرية يعود للخدمة الأحد المقبل و ''اليمنية'' تعلن إضافة رحلة جديدة من عدن الى الرياض

الجمعة 16 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلنت هيئة الطيران المدني في اليمن استئناف تشغيل مطار الريان بالمكلا بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، أمام الرحلات الجوية ابتداءً من الأحد القادم 18 يناير.

المطار ظل لسنوات تحت سيطرة الإمارات التي عطلت تشغيله وحولته لقاعدة عسكرية وغرفة عمليات، كما تفيد بعض المعلومات بوجود سجن سري داخله، أنشأته أبوظبي.

كما قامت مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات بنهب المطار، قبيل طردها من حضرموت.

في ذات السياق، لكن في مطار عدن، حيث قال مسؤول في الخطوط الجوية اليمنية إن الشركة ستضيف رحلة رابعة أسبوعيًا على خط (عدن -الرياض- عدن)، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على السفر بين المدينتين.

وأوضح المدير الإقليمي للخطوط الجوية اليمنية في الرياض، صدام عامر الجائفي، أن الرحلة الجديدة ستبدأ اعتبارًا من 26 يناير 2026، وستُسيّر يوم الاثنين من كل أسبوع، ما يرفع عدد الرحلات المنتظمة على هذا الخط الى أربع.