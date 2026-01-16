الإعلان عن موعد صرف مرتبات القوات العسكرية والأمنية ومن هي القوات المشمولة في عملية الصرف؟

الجمعة 16 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 631

أعلن السفير السعودي لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، بدء صرف رواتب جميع القوات العسكرية والأمنية المرتبطة باللجنة العسكرية العليا من قبل التحالف بقيادة المملكة، اعتباراً من الأحد المقبل، مشيراً إلى الأثر الإيجابي المباشر لذلك على المجتمع والاقتصاد اليمني.

وقال إن المملكة قدّمت بتوجيه من القيادة دعماً جديداً لميزانية الحكومة اليمنية، يستهدف صرف رواتب موظفي الدولة في جميع القطاعات.

وأوضح آل جابر أن الدعم يتكامل مع حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية في عدة قطاعات، من بينها توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأشقاء في اليمن وتخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار مساندة جهود الحكومة اليمنية لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الهادف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

واختتم آل جابر بالتأكيد على أن اليمن سيشهد خلال الفترة المقبلة دعماً سعودياً واسعاً، من شأنه تعزيز الاستقرار وتحفيز التعافي الاقتصادي، وترسيخ الدور المحوري للمملكة في دعم الأشقاء اليمنيين.

وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس إن صرف المرتبات يشمل قوات الجيش الوطني في كل المناطق، والأجهزة الأمنية الحكومية، إضافة الى التشكيلات العسكرية الأخرى مثل العمالقة والقوات التي كانت تابعة للانتقالي الجنوبي المنحل، فضلا عن درع الوطن.

ويوم أمس أعلن رئيس الحكومة اليمنية المستقيل سالم صالح بن بريك، تقديم السعودية دعما ماليا جديدا وعاجلا بتعزيز البنك المركزي اليمني بمبلغ 90 مليون دولار أمريكي، مخصص لصرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري للشهرين الماضيين، في إطار الدعم السخي والمستمر للأشقاء في المملكة لجهود الحكومة اليمنية في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

و أوضح أن الحكومة، وبالتنسيق الكامل مع البنك المركزي اليمني، ستباشر فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة صرف المرتبات لمستحقيها من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وفق آليات شفافة ومسؤولة، وبما يعزز الثقة بالمؤسسات المالية والنقدية للدولة، دون تحديد موعد.