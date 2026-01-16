عاجل.. قرار رئيس مجلس القيادة بتعيين الدكتور شائع الزنداني رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة

الجمعة 16 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- سبأ

صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (17) لسنة 2026 بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وفيما يلي نص القرار..

رئيس مجلس القيادة الرئاسي:

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011م.

- وعلى قرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022م، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022م.

-وبناء على قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (4) بشأن تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

قـــرر ،،

مادة (1): يعين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بتشكيل الحكومة.

مادة (2): تستمر الحكومة الحالية بتصريف الاعمال باستثناء التعيين والعزل، الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

هذا وقالت وكالة سبأ إن رئيس الحكومة اليمنية سالم صالح بن بريك قدم للرئيس العليمي استقالة الحكومة، لفتح المجال امام تشكيل حكومة جديدة بما ينسجم مع التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدما في برنامج الاصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد كافة الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط الانقلاب.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي أشاد بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، خلال الفترة الماضية رغم الازمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الايراني.

ووافق مجلس القيادة الرئاسي على استقالة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، واقر تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيسا جديدا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

كما صدر قرار بتعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيس الحكومة المستقيل، مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي للشؤون المالية والاقتصادية.