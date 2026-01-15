عاجل.. قرار رئيس مجلس القيادة بتعيين الصبيحي والخنبشي عضوين في مجلس القيادة الرئاسي بدلا عن الزبيدي والبحسني (نص القرار) التكتل الوطني للأحزاب: الشراكة اليمنية السعودية ركيزة عبور نحو الاستقرار والتنمية واشنطن تدق ناقوس الخطر: الإدارة الامريكية تدعو لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية… وفرض عقوبات دولية عليها ماذا قالت الإمارات عن اليمن في أول جلسة لمجلس الأمن بعد قرار طردها وهزيمة حليفها المجلس الإنتقالي؟ عاجل: الرئاسة اليمنية تحذر الاتحاد الأوروبي من أي مقاربة دولية تساوي بين الدولة والمليشيات المسلحة مأرب تدفع بأسطول عملاق يضم مئات من قاطرات الغاز نحو محافظة عدن أبرز ما جاء في كلمة اليمن في جلسة مجلس الأمن الأخيرة السعودية تدين المجلس الإنتقالي ''المنحل'' أمام مجلس الأمن وتؤكد إن ما قام به هدد أمنها الوطني رئيس مجلس القيادة يعلن دعمه الكامل للجنة الوطنية للتحقيق وتقديم كافة التسهيلات لها خبر سار لوزارة المالية بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة
صدر اليوم الخميس 15 يناير 2026 رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (4) لسنة 2026 م، بتعيين كلا من الفريق الركن محمود احمد سالم الصبيحي، والدكتور سالم احمد سعيد الخنبشي عضوين في مجلس القيادة الرئاسي.
فيما يلي نص القرار..
رئيس مجلس القيادة الرئاسي:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
- وعلى قرار إعلان نقل السلطة الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2022م وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي،
- وعلى قانون القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي برقم (١١٩) لسنة ٢٠٢٥م.
- وعلى محضر مجلس القيادة الرئاسي بثبوت شغور مقعد عيدروس الزبيدي المحال للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى بموجب قرار المجلس رقم (1) لسنة 2026، وثبوت شغور مقعد، فرج سالمين البحسني، لثبوت عجزه الصحي الدائم وإخلاله بالواجبات الدستورية والمسقطة عضويته بموجب قرار مجلس القيادة رقم (3) لسنة 2026م.
- وعلى محضر مجلس القيادة الرئاسي باختيار مرشحين للمقعدين الشاغرين في المجلس.
قرر:
1. تعيين الفريق الركن محمود احمد سالم الصبيحي عضواً في مجلس القيادة الرئاسي.
2. تعيين الدكتور سالم احمد سعيد الخنبشي عضواً في مجلس القيادة الرئاسي مع احتفاظه بمنصبه محافظا لمحافظة حضرموت.
3. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي
د. رشاد العليمي