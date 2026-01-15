  التكتل الوطني للأحزاب: الشراكة اليمنية السعودية ركيزة عبور نحو الاستقرار والتنمية

الخميس 15 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، ، أن الشراكة الأخوية بين اليمن والمملكة العربية السعودية ستظل عاملًا حاسمًا في عبور اليمن نحو الاستقرار والتنمية.

وثمن التكتل في بيان له، المنحة الكريمة المقدّمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي شملت تمويل مشاريع ومبادرات تنموية وحيوية في عدد من المحافظات اليمنية، وبقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار ريال سعودي، مستهدفة قطاعات أساسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها: الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والطرق.

وأكد التكتل أن هذه المنحة تعكس رؤية تنموية شاملة لا تقتصر على الدعم الإغاثي الآني، بل تمتد إلى تعزيز التعافي والاستقرار المستدام وتمثل ركيزة مهمة في دعم صمود المجتمع اليمني، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، ورفع كفاءة الخدمات العامة، بما يسهم في إفشال كل المحاولات الرامية إلى خلق فراغ مؤسسي أو فرض واقع خارج إطار الشرعية والقانون.

وشدد التكتل الوطني على أن الدعم السعودي لليمن لم يكن يومًا دعمًا سياسيًا عابرًا، بل موقفًا استراتيجيًا ثابتًا ينطلق من إدراك عميق لأهمية اليمن واستقراره للأمن الإقليمي والدولي، ويعبّر عن التزام وأخوي تجاه الشعب اليمني في واحدة من أصعب مراحله التاريخية، مجددا تأكيده على الوقوف إلى جانب كل الجهود الصادقة التي تعزز مسار استعادة الدولة، وبناء السلام العادل، وإنهاء الانقلاب، وترسيخ مؤسسات الدولة على أسس وطنية جامعة.

وعبّر عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على مواقفها الأخوية الصادقة والداعمة للجمهورية اليمنية، وعلى ما قدمته وتقدمه من دعم سياسي واقتصادي وتنموي متواصل، يجسد التزامًا مسؤولًا بحماية استقرار اليمن، والحفاظ على مركزه القانوني، ودعم مؤسساته الشرعية في مواجهة محاولات تقويض الدولة وتهديد سيادتها.

يشار إلى أن البيان وقعت عليه الأحزاب والمكونات السياسية التالية: "حزب المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الإشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الحراك الجنوبي السلمي المشارك، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، الائتلاف الوطني الجنوبي، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، الحراك الثوري الجنوبي، حزب التجمع الوحدوي اليمني، اتحاد القوى الشعبية، حزب السلم والتنمية، حزب البعث العربي الإشتراكي، مجلس حضرموت الوطني، حزب البعث العربي الإشتراكي القومي، حزب الشعب الديموقراطي/ حشد، مجلس شبوة الوطني العام، الحزب الجمهوري و حزب جبهة التحرير".