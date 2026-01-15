واشنطن تدق ناقوس الخطر: الإدارة الامريكية تدعو لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية… وفرض عقوبات دولية عليها

الخميس 15 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أن تحذو حذوها بتصنيف جماعة الحوثيين في اليمن، منظمة إرهابية وفرض العقوبات عليها.

وقالت الممثلة البديلة للشؤون السياسية الخاصة في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة؛ جينيفر لوكسيتا، في إحاطتها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن،: "يجب على هذا المجلس أن يتخذ إجراءات لمواجهة خطر الحوثيين، وذلك بحرمانهم من الموارد التي يستخدمونها في تمويل وتنفيذ أنشطتهم الإرهابية في المنطقة".

وأضافت لوكسيتا أن استمرار جماعة الحوثيين في احتجاز الموظفين الأمميين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، "يُجسّد استمرار التهديد الإرهابي الذي يُمثله الحوثيون، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تحذو حذو الولايات المتحدة في تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وفرض العقوبات عليها".

وأكدت التزام واشنطن بمواصلة دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، و"نتطلع إلى الشركاء الإقليميين لدعم حكومة موحدة في هدفها لمواجهة الإرهابيين الحوثيين والتهديد الذي يشكلونه على الأمن الإقليمي وحرية الملاحة".

وأوضحت أن إيران ودول أخرى لا تزال تواصل تحدي قرارات مجلس الأمن بتزويد الحوثيين بالأسلحة والمعدات ذات الصلة، إضافة إلى الدعم العسكري واللوجستي والاستخباراتي، مطالبة بضرورة إدراج أسماء من لا ينفذون العقوبات المفروضة على الجماعة وحلفائهم في قائمة لجنة عقوبات اليمن.

وجددت لوكسيتا دعم بلادها لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، التي قالت إنها تحد من الموارد التي تغذي أنشطة الحوثيين الإرهابية، كما حثت الدول على دعم إنهاء عمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بنهاية الشهر الجاري، لفشلها في تحقيق أي تقدم ملموس في ظل عرقلة الحوثيين.