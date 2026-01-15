ماذا قالت الإمارات عن اليمن في أول جلسة لمجلس الأمن بعد قرار طردها وهزيمة حليفها المجلس الإنتقالي؟

الخميس 15 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قالت الإمارات العربية المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، يوم الأربعاء 14 يناير 2026، خُصصت لبحث التطورات في اليمن، إنها ومع إنهاء وجودها العسكري في اليمن، يظل تضامن الإمارات مع الشعب اليمني راسخًا كما كان، دعمًا لتطلعاته نحو تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار".

وأكدت على أهمية مضاعفة تحرّكات المجتمع الدولي لدعم مسار السلام، وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن ومحيطه الإقليمي، وفق ما أفادت به البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.

وقال محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن: "على مدى العقد الماضي، وبالتعاون مع شركائنا اليمنيين وشركائنا في التحالف والمجتمع الدولي، قدّمت دولة الإمارات إسهامات مهمة في تعزيز أمن واستقرار اليمن والمنطقة، شملت تحرير عدن، وطرد تنظيم القاعدة من المكلا، وتأمين الساحل الغربي لليمن، والدفاع عن مأرب"، حد قوله.

وأضاف: "كانت أهداف دولة الإمارات واضحة: حماية اليمن وشعبه من عدوان الحوثيين، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز أمن اليمن واستقراره وسيادته، فضلا عن دعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وقد تحقق ذلك بتكلفة كبيرة على بلادي، حيث قدّم بعض جنودنا الشجعان أرواحهم فداءً، كما نفّذ الحوثيون هجوما إرهابيا مميتا على أراضينا".

وتابع: "في الوقت ذاته، سعت دولة الإمارات إلى معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن. ولهذا الغرض، قدّمنا أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وتنموية، لدعم الاحتياجات العاجلة للشعب اليمني. كما قدّمت دولة الإمارات دعمًا لتمكين الحكومة اليمنية الشرعية من توفير الخدمات الأساسية".

وأضاف: "في 30 ديسمبر، قررت دولة الإمارات سحب جميع أفرادها العسكريين المتبقين من اليمن. وقد اكتمل هذا الانسحاب الآن. ورغم انتهاء عملياتنا العسكرية في اليمن، فإن تضامننا مع الشعب اليمني يظل راسخًا كما كان دائمًا، وهو يسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار".

وختم أبوشهاب بالقول: "وعليه، وفي هذه المرحلة المفصلية بالنسبة لليمن، يجب على المجلس ألا يكتفي بإدارة هذا النزاع بدلا من العمل على حله. فقد حان الوقت لمضاعفة الجهود من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

يذكر إن الرئيس اليمني، رشاد العليمي أصدر يوم 30 ديسمبر الماضي قرارا رئاسيا بخروج القوات الإماراتية من اليمن في غضون 24 ساعة، بسبب دعمها تمرد المجلس الانتقالي المنحل، واحتلاله المحافظات الشرقية لليمن. أبوظبي عقبت بأن خروجها من اليمن جاء بمحض إراداتها.