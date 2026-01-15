واشنطن تدق ناقوس الخطر: الإدارة الامريكية تدعو لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية… وفرض عقوبات دولية عليها ماذا قالت الإمارات عن اليمن في أول جلسة لمجلس الأمن بعد قرار طردها وهزيمة حليفها المجلس الإنتقالي؟ عاجل: الرئاسة اليمنية تحذر الاتحاد الأوروبي من أي مقاربة دولية تساوي بين الدولة والمليشيات المسلحة مأرب تدفع بأسطول عملاق يضم مئات من قاطرات الغاز نحو محافظة عدن أبرز ما جاء في كلمة اليمن في جلسة مجلس الأمن الأخيرة السعودية تدين المجلس الإنتقالي ''المنحل'' أمام مجلس الأمن وتؤكد إن ما قام به هدد أمنها الوطني رئيس مجلس القيادة يعلن دعمه الكامل للجنة الوطنية للتحقيق وتقديم كافة التسهيلات لها خبر سار لوزارة المالية بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة مأرب تُسعف عدن وبقية المحافظات المحررة بـ 406 مقطورة غاز مسؤول سعودي: ثلاث دول خليجية أقنعت ترامب بإعطاء إيران فرصة لتجنب ضربة عسكرية وشيكة
أعلنت الشركة اليمنية للغاز، اليوم الخميس، تسير 406 مقطورة غاز إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، في إطار جهودها الرامية إلى سد الاختناقات التموينية في السوق المحلية.
وأكد مصدر مسؤول في الشركة، أن قيادة الشركة عملت خلال الأيام الماضية، بالتنسيق مع السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، على تأمين مرور المقطورات المحمّلة بالغاز إلى مختلف المحافظات للتخفيف من معاناة المواطنين، وضمان استقرار تموين السوق المحلية بمادة الغاز المنزلي.