مأرب تدفع بأسطول عملاق يضم مئات من قاطرات الغاز نحو محافظة عدن

الخميس 15 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
أعلنت الشركة اليمنية للغاز، اليوم الخميس، تسير 406 مقطورة غاز إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، في إطار جهودها الرامية إلى سد الاختناقات التموينية في السوق المحلية.

 

وأكد مصدر مسؤول في الشركة، أن قيادة الشركة عملت خلال الأيام الماضية، بالتنسيق مع السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، على تأمين مرور المقطورات المحمّلة بالغاز إلى مختلف المحافظات للتخفيف من معاناة المواطنين، وضمان استقرار تموين السوق المحلية بمادة الغاز المنزلي.

 
