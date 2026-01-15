أبرز ما جاء في كلمة اليمن في جلسة مجلس الأمن الأخيرة السعودية تدين المجلس الإنتقالي ''المنحل'' أمام مجلس الأمن وتؤكد إن ما قام به هدد أمنها الوطني رئيس مجلس القيادة يعلن دعمه الكامل للجنة الوطنية للتحقيق وتقديم كافة التسهيلات لها خبر سار لوزارة المالية بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة مأرب تُسعف عدن وبقية المحافظات المحررة بـ 406 مقطورة غاز مسؤول سعودي: ثلاث دول خليجية أقنعت ترامب بإعطاء إيران فرصة لتجنب ضربة عسكرية وشيكة عاجل: قرار مجلس القيادة باسقاط عضوية فرج البحسني (نص القرار) مبعوث الأمم المتحدة يعلن اختتام زيارة الى الرياض التقى فيها مسؤولين يمنيين عاجل: النائب العام يبدأ أول إجراءات محاكمة الهارب عيدروس الزبيدي عاجل.. مجلس القيادة الرئاسي يقرر ملء الشواغر في عضويته ويؤكد على عودة الحكومة وتوحيد القرار العسكري والأمني
أكدت المملكة العربية السعودية إن ما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي ''المنحل'' من تحركات عسكرية أحادية على الحدود الجنوبية للمملكة وفي محافظتي حضرموت والمهرة، يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني السعودي، ولأمن واستقرار الجمهورية اليمنية والمنطقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن يوم الأربعاء، حيث شدد على دعم بلاده الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام، ويلبي تطلعات الشعب اليمني.
وأوضح الواصل أن المملكة أعربت عن أسفها الشديد إزاء ما أقدم عليه المجلس الانتقالي الجنوبي من عمليات عسكرية وقرارات أحادية، محذرًا من أن هذه التصرفات تزعزع الاستقرار، وتفتح الباب أمام الفوضى، وتخدم بشكل مباشر ميليشيا الحوثي التي تسعى لاستغلال أي انقسامات داخل الصف الوطني.
و أكد أن الرياض استجابت لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعقد مؤتمر شامل في العاصمة الرياض، يضم كافة المكونات الجنوبية، بهدف الجلوس على طاولة الحوار والبحث عن حلول عادلة للقضية الجنوبية بعيدًا عن السلاح وفرض الأمر الواقع.
وشدد المندوب السعودي على أهمية تعاون جميع القوى والمكونات اليمنية، ووقف أي إجراءات أحادية، والعمل المشترك للتوصل إلى حل سياسي دائم، يفضي إلى استعادة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
كما أشار إلى أن المملكة ترحب بالاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في سلطنة عُمان لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، واصفًا الخطوة بأنها إنسانية ومهمة لتخفيف المعاناة وبناء الثقة بين الأطراف.