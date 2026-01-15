رئيس مجلس القيادة يعلن دعمه الكامل للجنة الوطنية للتحقيق وتقديم كافة التسهيلات لها خبر سار لوزارة المالية بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة مأرب تُسعف عدن وبقية المحافظات المحررة بـ 406 مقطورة غاز مسؤول سعودي: ثلاث دول خليجية أقنعت ترامب بإعطاء إيران فرصة لتجنب ضربة عسكرية وشيكة عاجل: قرار مجلس القيادة باسقاط عضوية فرج البحسني (نص القرار) مبعوث الأمم المتحدة يعلن اختتام زيارة الى الرياض التقى فيها مسؤولين يمنيين عاجل: النائب العام يبدأ أول إجراءات محاكمة الهارب عيدروس الزبيدي عاجل.. مجلس القيادة الرئاسي يقرر ملء الشواغر في عضويته ويؤكد على عودة الحكومة وتوحيد القرار العسكري والأمني تفاوت أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في عدن وصنعاء التحالف يحسم الجدل من جديد: إخراج التشكيلات العسكرية من عدن وتسليم الأمن للأجهزة الرسمية
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، إطلاق التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات موظفي الدولة في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا لشهر ديسمبر 2025، تمهيداً لبدء صرفها للموظفين المستفيدين.
وقال مصدر مسؤول في ديوان الوزارة إن استكمال إجراءات التعزيزات جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء سالم بن بريك، في إطار مساعي الحكومة لضمان انتظام صرف المرتبات والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة.
وجدد المصدر تأكيد حرص الحكومة، ووزارة المالية على مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الموظفون، في ظل التحديات التي تواجه الوطن خلال المرحلة الراهنة.