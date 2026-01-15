خبر سار لوزارة المالية بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة

الخميس 15 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 334

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، إطلاق التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات موظفي الدولة في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا لشهر ديسمبر 2025، تمهيداً لبدء صرفها للموظفين المستفيدين.

وقال مصدر مسؤول في ديوان الوزارة إن استكمال إجراءات التعزيزات جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء سالم بن بريك، في إطار مساعي الحكومة لضمان انتظام صرف المرتبات والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة.

وجدد المصدر تأكيد حرص الحكومة، ووزارة المالية على مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الموظفون، في ظل التحديات التي تواجه الوطن خلال المرحلة الراهنة.