مأرب تُسعف عدن وبقية المحافظات المحررة بـ 406 مقطورة غاز

أعلنت الشركة اليمنية للغاز بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، تسيير 406 مقطورة غاز إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، في إطار جهودها الرامية إلى سد الاختناقات التموينية في السوق المحلية.
وقال مصدر مسؤول في الشركة، إن قيادة الشركة عملت خلال الأيام الماضية، بالتنسيق مع السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، على تأمين مرور المقطورات المحمّلة بالغاز إلى مختلف المحافظات، للتخفيف من معاناة المواطنين، وضمان استقرار تموين السوق المحلية بمادة الغاز المنزلي.
وشهدت العاصمة عدن خلال الأيام الماضية، أزمة غاز، بالتزامن من تطورات الأحداث العسكرية والسياسية، جنوب اليمن.