مسؤول سعودي: ثلاث دول خليجية أقنعت ترامب بإعطاء إيران فرصة لتجنب ضربة عسكرية وشيكة

أفاد مسؤول سعودي اليوم الخميس، بأن السعودية وقطر وعمان أقنعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنح طهران فرصة.
وقال المسؤول اليوم الخميس إن الرياض والدوحة ومسقط حذرت أميركا من "ردات فعل خطيرة" إذا ضربت واشنطن الداخل الإيراني، وفق ما نقلت فرانس برس.
وأكد المسؤول السعودي إن الدول الثلاث لا تزال على اتصال مع واشنطن حول المسألة الإيرانية.
وفي الساعات الماضية ارتفعت وتيرة التهديدات الأمريكية لإيران بضربة وشيكة، ردا على مقتل متظاهرين في إيران، كما تشهد المنطقة حالة استنفار واسعة في القواعد الإمريكية، أما جيش الاحتلال فأعلن رفع حالة التأهب، وقالت اسرائيل إن توجيه ضربة عسكرية أمريكية لطهران، مسألة وقت.