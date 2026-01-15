مبعوث الأمم المتحدة يعلن اختتام زيارة الى الرياض التقى فيها مسؤولين يمنيين

الخميس 15 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 350

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الخميس، اختتام زيارة إلى الرياض، في إطار انخراطه المتواصل مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية.

والتقى المبعوث الخاص برئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك، حيث تناولت المباحثات آخر التطورات السياسية في اليمن، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك تأثير التحديات الاقتصادية على الحياة اليومية لليمنيين.

ووفق بيان لمكتب المبعوث -اطلع عليه محرر مأرب برس- أكدت النقاشات أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية لتهيئة بيئة مواتية للسلام، مع التشديد على أهمية تنسيق الجهود لمعالجة الضغوط الاقتصادية بالتوازي مع المسار السياسي.

كما التقى المبعوث بلجنة الأسرى والمعتقلين التابعة للحكومة اليمنية، وممثلين عن التحالف، لمتابعة مخرجات المفاوضات الأخيرة بين الأطراف في مسقط، والجهود الجارية للتوافق على أسماء المحتجزين على خلفية النزاع المزمع الإفراج عنهم في المرحلة المقبلة. وشدد على أهمية الحفاظ على الزخم القائم وترجمة التفاهمات إلى تقدم ملموس، مشيرًا إلى الأثر الإنساني الكبير لهذه الإفراجات على آلاف الأسر في مختلف أنحاء اليمن.

كذلك عقد المبعوث الخاص لقاءات مع عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الدولي، حيث تركزت المناقشات على المستجدات السياسية والاقتصادية في اليمن والمنطقة، وعلى أهمية استمرار الانخراط الدولي لدعم جهود خفض التصعيد والمضي قدمًا نحو عملية سياسية شاملة.