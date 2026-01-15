مبعوث الأمم المتحدة يعلن اختتام زيارة الى الرياض التقى فيها مسؤولين يمنيين عاجل: النائب العام يبدأ أول إجراءات محاكمة الهارب عيدروس الزبيدي عاجل.. مجلس القيادة الرئاسي يقرر ملء الشواغر في عضويته ويؤكد على عودة الحكومة وتوحيد القرار العسكري والأمني تفاوت أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في عدن وصنعاء التحالف يحسم الجدل من جديد: إخراج التشكيلات العسكرية من عدن وتسليم الأمن للأجهزة الرسمية السعودية تطلق 28 مشروعاً تنموياً في اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال وتؤكد دعمها للاستقرار والحل السياسي صنعاء تحت القلق الحوثي مع تصاعد احتجاجات إيران… تشديد أمني وملاحقة لأي تعاطف كثرة التبول عند النساء بدون شرب الماء في الليل- إليكِ أسبابه تعرف على أعراض تلف الكبد- 5 علامات صباحية انتبه إليها روسيا تسجل دواء جديدا لعلاج السرطان وتبدأ باستخدامه في مؤسساتها الطبية
أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم الخميس، القرار رقم (1) لعام 2026م، قضى بتشكيل لجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي / فوزي علي سيف سعيد، للتحقيق بالوقائع المنسوبة للواء عيدروس الزُبيدي.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من مدير مكتب النائب العام القاضي د. عيسى قائد سعيد، رئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير.
وقضت المادة الثانية من القرار، بتخويل اللجنة كافة الصلاحيات القانونية، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
كما نصّت المادة الثالثة، على التزام اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقارير دورية عن مجريات الإجراءات، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مرفقة بالرأي القانوني.
فيما نصّت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلٌ فيما يخصه.
وستتولى اللجنة، التحقيق في الوقائع المنسوبة للواء عيدروس قاسم الزبيدي، والمتمثلة في الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها، من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.