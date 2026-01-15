تفاوت أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في عدن وصنعاء

الخميس 15 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، اليوم الخميس 15 يناير 2026، اختلافًا ملحوظًا بين العاصمة المؤقتة عدن ومدينة صنعاء، في استمرار لحالة الانقسام المالي والنقدي.

ففي عدن، سجّل الريال السعودي سعر 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع،

بينما بلغ الدولار الأميركي 1617 ريالًا للشراء و1633 ريالًا للبيع.

وفي صنعاء، وصل سعر الريال السعودي إلى 140 ريالًا للشراء و140.5 ريالًا للبيع، فيما بلغ الدولار الأميركي 535 ريالًا للشراء و540 ريالًا للبيع.

ويأتي هذا التفاوت في ظل ظروف اقتصادية متباينة تشهدها البلاد.