السعودية تطلق 28 مشروعاً تنموياً في اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال وتؤكد دعمها للاستقرار والحل السياسي

دشّنت المملكة العربية السعودية، يوم أمس الأربعاء، حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات التنموية في عدد من المحافظات اليمنية، تضم 28 مشروعاً حيوياً بكلفة إجمالية بلغت 1.9 مليار ريال سعودي، مستهدفة مختلف القطاعات الأساسية والخدمية.
ويأتي إطلاق هذه المشاريع امتداداً للدعم السعودي المتواصل للشعب اليمني، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبإشراف ومتابعة مباشرة من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.
وأكد الأمير خالد بن سلمان أن هذه المشاريع، التي ينفذها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تعكس التزام المملكة بدعم الأمن والاستقرار في اليمن، والمساهمة الفاعلة في إعادة البناء وتحسين الظروف المعيشية، بما يرسخ أسس مستقبل أفضل لليمن وشعبه.
وفي السياق ذاته، التقى وزير الدفاع السعودي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة محافظ عدن، حيث جرى بحث العلاقات الأخوية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع اليمنية والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة عبر حل سياسي شامل.
وشدد اللقاء على أهمية مواصلة المساعي الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، ودعم مستقبل القضية الجنوبية من خلال مؤتمر الرياض، وصولاً إلى تصور شامل يضمن حلولاً عادلة ومستدامة لكافة القضايا الوطنية.