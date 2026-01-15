صنعاء تحت القلق الحوثي مع تصاعد احتجاجات إيران… تشديد أمني وملاحقة لأي تعاطف كثرة التبول عند النساء بدون شرب الماء في الليل- إليكِ أسبابه تعرف على أعراض تلف الكبد- 5 علامات صباحية انتبه إليها روسيا تسجل دواء جديدا لعلاج السرطان وتبدأ باستخدامه في مؤسساتها الطبية شبح الحرب يخيّم على المنطقة.. إسرائيل تفتح الملاجئ وتحركات عسكرية أمريكية قرب إيران نداء عاجل من صحفيات بلا قيود: وقف فوري لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين وتشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن المقابر الجماعية في إيران توكل كرمان: الثورة الإيرانية ثورة جبارة وعظيمة وسياسات النظام هي من تجلب التدخلات والقصف الخارجي عاجل.. وزير الدفاع السعودي يبحث مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة جهود إنهاء الأزمة اليمنية ويعلن عن حزمة مشاريع جديدة ودعم اقتصادي وزير خارجية الصومال: الإمارات أخفت الزبيدي داخل طائرة واستخدمت المجال الجوي الصومالي دون إدراج اسمه في قوائم الركاب عاجل: أمريكا تحظر دخول مواطني 75 دولة إلى أراضيها بينها اليمن
دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء حالة من القلق والتوتر في أوساط جماعة الحوثي، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في إيران، الداعم الرئيسي للجماعة، في ظل مخاوف من انعكاسات محتملة قد تمتد إلى الداخل اليمني.
وأفادت مصادر محلية بأن قيادات حوثية أصدرت أوامر برفع الجاهزية الأمنية وتعزيز الانتشار المسلح في الشوارع والأحياء الرئيسية، مع توسيع نقاط التفتيش حول المؤسسات الحكومية والأسواق العامة، في خطوة تعكس خشية الجماعة من أي تحركات مفاجئة أو احتجاجات داخلية.
وبحسب المصادر، فإن قيادات الصف الأول ما تزال بعيدة عن الظهور العلني، بينما كثفت قيادات ميدانية اجتماعاتها خلال الأيام الماضية لمناقشة تطورات المشهد، وفرضت قيوداً إضافية على تحركات العناصر، إلى جانب تشديد الرقابة الأمنية على المواطنين.
وفي السياق ذاته، صعّدت الجماعة خطابها الإعلامي والدعوي، عبر التقليل من شأن الاحتجاجات في إيران، مقابل التركيز على مفردات “الصمود” و“المواجهة”، في محاولة لاحتواء حالة القلق داخل صفوفها، إلا أن هذه الجهود لم تفلح في تهدئة المخاوف المتزايدة.
ويرى مراقبون أن هذا القلق نابع من إدراك الحوثيين لمدى اعتمادهم السياسي والعسكري على إيران، التي تمثل ركيزة أساسية لدعمهم، محذرين من أن أي انشغال إيراني بأزماته الداخلية قد ينعكس مباشرة على وضع الجماعة في اليمن.
مخاوف من احتجاجات داخلية
ويؤكد محللون سياسيون أن الإجراءات الحوثية الأخيرة تعكس خشية حقيقية من انفجار شعبي في مناطق سيطرتها، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع الرواتب، وتردي الخدمات الأساسية، إلى جانب استمرار القمع بحق المعارضين.
وأضافوا أن الجماعة تتعامل مع أي تعاطف أو حديث عن أحداث إيران بوصفه “خطاً أحمر”، حيث سُجلت حالات تفتيش مشددة للهواتف، وإغلاق مبكر لبعض الأسواق، وتضييق غير مسبوق على المواطنين.
ارتباط خارجي ويرى متابعون للشأن اليمني أن حالة الاستنفار الحالية تكشف هشاشة المشروع الحوثي وارتهانه للدعم الخارجي، مؤكدين أن أي تغيّر جوهري في المشهد الإيراني قد يضع الجماعة أمام تحديات قاسية، ويُضعف قدرتها على فرض سيطرتها بالقوة.