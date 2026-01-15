كثرة التبول عند النساء بدون شرب الماء في الليل- إليكِ أسبابه تعرف على أعراض تلف الكبد- 5 علامات صباحية انتبه إليها روسيا تسجل دواء جديدا لعلاج السرطان وتبدأ باستخدامه في مؤسساتها الطبية شبح الحرب يخيّم على المنطقة.. إسرائيل تفتح الملاجئ وتحركات عسكرية أمريكية قرب إيران نداء عاجل من صحفيات بلا قيود: وقف فوري لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين وتشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن المقابر الجماعية في إيران توكل كرمان: الثورة الإيرانية ثورة جبارة وعظيمة وسياسات النظام هي من تجلب التدخلات والقصف الخارجي عاجل.. وزير الدفاع السعودي يبحث مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة جهود إنهاء الأزمة اليمنية ويعلن عن حزمة مشاريع جديدة ودعم اقتصادي وزير خارجية الصومال: الإمارات أخفت الزبيدي داخل طائرة واستخدمت المجال الجوي الصومالي دون إدراج اسمه في قوائم الركاب عاجل: أمريكا تحظر دخول مواطني 75 دولة إلى أراضيها بينها اليمن تل أبيب تترقب ضربة أمريكية على إيران (تقرير)
البعض قد تنتابه أعراض مزعجة في ساعات الليل، خصيصًا النساء، إذ يلجأن للذهاب إلى الحمام أكثر من مرة خلال ساعات النوم، مما يثير لديهم الإزعاج والقلق، رغم عدم تناول كم كبير من الماء في الليل.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسباب كثرة التبول بدون شرب الماء عند النساء في الليل، بحسب "webmd".
ما أسباب كثرة التبول بدون شرب ماء للنساء؟
قد ينتج الجسم كمية كبيرة من البول، أو قد لا تستطيع المثانة استيعاب كمية كافية، وأحياناً يكون السبب كلاهما، إلا أن هناك العديد من الأسباب المحتملة، بعضها يحتاج إلى علاج طبي، والبعض الآخر يمكن التعامل معه.
هل يمكن أن يكون ذلك عدوى؟من الممكن أن تتسبب عدوى التهاب المسالك البولية، إلى الحاجة المتكررة للتبول نهارًا وليلًا، وقد يشعر المصاب بها بألم أثناء التبول، وكذا آلام في المعدة، وارتفاع في درجة الحرارة، وهذه الحالة يمكن للطبيب أن يشخصها ويعالجها.
أما من أسباب التبول ليلًا رغم عدم شرب الكم الكاف من الماء، يعود سببه للآتي: