كثرة التبول عند النساء بدون شرب الماء في الليل- إليكِ أسبابه

الخميس 15 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 202

البعض قد تنتابه أعراض مزعجة في ساعات الليل، خصيصًا النساء، إذ يلجأن للذهاب إلى الحمام أكثر من مرة خلال ساعات النوم، مما يثير لديهم الإزعاج والقلق، رغم عدم تناول كم كبير من الماء في الليل.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسباب كثرة التبول بدون شرب الماء عند النساء في الليل، بحسب "webmd".

ما أسباب كثرة التبول بدون شرب ماء للنساء؟

قد ينتج الجسم كمية كبيرة من البول، أو قد لا تستطيع المثانة استيعاب كمية كافية، وأحياناً يكون السبب كلاهما، إلا أن هناك العديد من الأسباب المحتملة، بعضها يحتاج إلى علاج طبي، والبعض الآخر يمكن التعامل معه.

هل يمكن أن يكون ذلك عدوى؟من الممكن أن تتسبب عدوى التهاب المسالك البولية، إلى الحاجة المتكررة للتبول نهارًا وليلًا، وقد يشعر المصاب بها بألم أثناء التبول، وكذا آلام في المعدة، وارتفاع في درجة الحرارة، وهذه الحالة يمكن للطبيب أن يشخصها ويعالجها.

أما من أسباب التبول ليلًا رغم عدم شرب الكم الكاف من الماء، يعود سببه للآتي: