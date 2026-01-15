كثرة التبول عند النساء بدون شرب الماء في الليل- إليكِ أسبابه تعرف على أعراض تلف الكبد- 5 علامات صباحية انتبه إليها روسيا تسجل دواء جديدا لعلاج السرطان وتبدأ باستخدامه في مؤسساتها الطبية شبح الحرب يخيّم على المنطقة.. إسرائيل تفتح الملاجئ وتحركات عسكرية أمريكية قرب إيران نداء عاجل من صحفيات بلا قيود: وقف فوري لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين وتشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن المقابر الجماعية في إيران توكل كرمان: الثورة الإيرانية ثورة جبارة وعظيمة وسياسات النظام هي من تجلب التدخلات والقصف الخارجي عاجل.. وزير الدفاع السعودي يبحث مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة جهود إنهاء الأزمة اليمنية ويعلن عن حزمة مشاريع جديدة ودعم اقتصادي وزير خارجية الصومال: الإمارات أخفت الزبيدي داخل طائرة واستخدمت المجال الجوي الصومالي دون إدراج اسمه في قوائم الركاب عاجل: أمريكا تحظر دخول مواطني 75 دولة إلى أراضيها بينها اليمن تل أبيب تترقب ضربة أمريكية على إيران (تقرير)
كيف أعرف أن لدي مشكلة في الكبد؟
هناك علامات إذا كنت تعاني منها كل صباح، فهذا دليل على أن كبدك مصاب بالتلف.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض تلف الكبد التي تظهر في الصباح، وفقًا لموقع "INDIA TV".
ما هي الأعراض الصباحية لتلف الكبد؟
1- الغثيانإذا كنت تشعر بالغثيان كل صباح، عليك الذهاب للطبيب فورًا، لأن الرغبة في القيء من أعراض تلف الكبد.
2- التعبإذا كنت تستيقظ من النوم متعبًا بشكل يومي، فهناك احتمال أن تكون مصابًا بتلف الكبد، لأنه من الأمراض التي تتسبب في انخفاض طاقة الجسم.
3- ألم المعدةإذا كنت تعاني من ألم في معدتك كل صباح، احرص على مراجعة الطبيب، لأن تلف الكبد يسبب ألمًا شديدًا في الجزء العلوي الأيمن من البطن مصحوبًا بانتفاخ، نتيجة لتضخمه.
4- اصفرار الجلدإذا لاحظت أن لون بشرتك أو بياض عينيك مائل للاصفرار، فهذا يعني أن هناك ارتفاعًا في مستويات البيليروبين بالدم بسبب تلف الكبد.
5- تورم الوجهإذا وجدت وجهك متورمًا كل صباح، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بتلف الكبد، لأنه من الأمراض التي تتسبب في انتفاخ الوجه، نتيجة لاضطراب توازن البروتين والمعادن في الدم.