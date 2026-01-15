تعرف على أعراض تلف الكبد- 5 علامات صباحية انتبه إليها

الخميس 15 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كيف أعرف أن لدي مشكلة في الكبد؟

هناك علامات إذا كنت تعاني منها كل صباح، فهذا دليل على أن كبدك مصاب بالتلف.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض تلف الكبد التي تظهر في الصباح، وفقًا لموقع "INDIA TV".

ما هي الأعراض الصباحية لتلف الكبد؟

1- الغثيانإذا كنت تشعر بالغثيان كل صباح، عليك الذهاب للطبيب فورًا، لأن الرغبة في القيء من أعراض تلف الكبد.

2- التعبإذا كنت تستيقظ من النوم متعبًا بشكل يومي، فهناك احتمال أن تكون مصابًا بتلف الكبد، لأنه من الأمراض التي تتسبب في انخفاض طاقة الجسم.

3- ألم المعدةإذا كنت تعاني من ألم في معدتك كل صباح، احرص على مراجعة الطبيب، لأن تلف الكبد يسبب ألمًا شديدًا في الجزء العلوي الأيمن من البطن مصحوبًا بانتفاخ، نتيجة لتضخمه.

4- اصفرار الجلدإذا لاحظت أن لون بشرتك أو بياض عينيك مائل للاصفرار، فهذا يعني أن هناك ارتفاعًا في مستويات البيليروبين بالدم بسبب تلف الكبد.

5- تورم الوجهإذا وجدت وجهك متورمًا كل صباح، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بتلف الكبد، لأنه من الأمراض التي تتسبب في انتفاخ الوجه، نتيجة لاضطراب توازن البروتين والمعادن في الدم.