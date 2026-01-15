آخر الاخبار

كثرة التبول عند النساء بدون شرب الماء في الليل- إليكِ أسبابه تعرف على أعراض تلف الكبد- 5 علامات صباحية انتبه إليها روسيا تسجل دواء جديدا لعلاج السرطان وتبدأ باستخدامه في مؤسساتها الطبية شبح الحرب يخيّم على المنطقة.. إسرائيل تفتح الملاجئ وتحركات عسكرية أمريكية قرب إيران نداء عاجل من صحفيات بلا قيود: وقف فوري لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين وتشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن المقابر الجماعية في إيران توكل كرمان: الثورة الإيرانية ثورة جبارة وعظيمة وسياسات النظام هي من تجلب التدخلات والقصف الخارجي عاجل.. وزير الدفاع السعودي يبحث مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة جهود إنهاء الأزمة اليمنية ويعلن عن حزمة مشاريع جديدة ودعم اقتصادي وزير خارجية الصومال: الإمارات أخفت الزبيدي داخل طائرة واستخدمت المجال الجوي الصومالي دون إدراج اسمه في قوائم الركاب عاجل: أمريكا تحظر دخول مواطني 75 دولة إلى أراضيها بينها اليمن تل أبيب تترقب ضربة أمريكية على إيران (تقرير)

روسيا تسجل دواء جديدا لعلاج السرطان وتبدأ باستخدامه في مؤسساتها الطبية

الخميس 15 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 204

 

أعلنت الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية عن تسجيل دواء جديد لعلاج السرطان، يحمل اسم "راكورز 223 أر أيه"، وبدء استخدامه في المؤسسات الطبية الروسية.

روسيا تسجل دواء جديدا لعلاج السرطان وتبدأ باستخدامه في مؤسساتها الطبية ويعتبر هذا الدواء، الذي ينتج محليا في روسيا، من العلاجات الإشعاعية المتخصصة في مكافحة أنواع محددة من السرطان، وبشكل خاص سرطان النقائل العظمية.

 ويعمل عن طريق استهداف البؤر السرطانية في العظام، مما يساهم في تخفيف الألم وإطالة فترة البقاء على قيد الحياة لدى المرضى.

وفي السياق، منحت وزارة الصحة الروسية، في أواخر ديسمبر الماضي، ترخيصا للاستخدام السريري للقاحين لمرض السرطان، في خطوة علمية تعكس تطور الأبحاث الروسية في مجال العلاج المناعي الذي يعتمد على التقنيات الجينية الحديثة

إقراء أيضاً
كثرة التبول عند النساء بدون شرب الماء في الليل- إليكِ أسبابه
تعرف على أعراض تلف الكبد- 5 علامات صباحية انتبه إليها
طريقة طبيعية للتخلص من الزوائد الجلدية المزعجة
الوقاية من سرطان القولون- ابدأ يومك بهذه الأطعمة لحماية نفسك
ضعف الانتصاب في سن العشرين- طبيبة: هذه الأمراض قد تكون السبب
علاج الإنفلونزا بسرعة- 5 طرق مجربة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول