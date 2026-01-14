نداء عاجل من صحفيات بلا قيود: وقف فوري لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين وتشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن المقابر الجماعية في إيران توكل كرمان: الثورة الإيرانية ثورة جبارة وعظيمة وسياسات النظام هي من تجلب التدخلات والقصف الخارجي عاجل.. وزير الدفاع السعودي يبحث مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة جهود إنهاء الأزمة اليمنية ويعلن عن حزمة مشاريع جديدة ودعم اقتصادي وزير خارجية الصومال: الإمارات أخفت الزبيدي داخل طائرة واستخدمت المجال الجوي الصومالي دون إدراج اسمه في قوائم الركاب عاجل: أمريكا تحظر دخول مواطني 75 دولة إلى أراضيها بينها اليمن تل أبيب تترقب ضربة أمريكية على إيران (تقرير) محافظ عدن: موانئ المحافظة تعمل بكامل طاقتها.. والأمن مستقر بتنسيق مشترك والسلطة المحلية تلتزم بتوريد الموارد للبنك المركزي التحالف يعيد رسم المشهد: وفد سعودي في شبوة لترتيب تسليم المنشآت الحيوية لدرع الوطن.. بلحاف والمطار والميناء بإدارة جديدة الخنبشي يوجّه بمنع حمل السلاح في حضرموت.. حملة أمنية تعيد الانضباط للشارع والمرافق العامة اللواء فلاح الشهراني من مقر التحالف وبحضور رفيع للقيادات الجنوبية: يؤكد ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة في عدن وتثبيت الطابع المدني للمطار
قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، في منشور على منصة فيسبوك، إن الثورة الإيرانية السابقة "ثورة جبّارة وعظيمة وأخلاقية في جوهرها ومقاصدها"، مؤكدة على دعمها للثوار الإيرانيين دون شروط.
وأضافت كرمان أن أي هجوم محتمل من الولايات المتحدة على العاصمة الإيرانية طهران سيكون "مؤلماً ومداناً"، محملة المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الأفعال للسلطة الحاكمة في إيران وما وصفته بسياساتها العدوانية والمغامرات المدمّرة، وليس للثوار أو ثورتهم.
وقالت كرمان: "لقد قيل دائمًا إن الاستبداد يجلب الاحتلال ويستدعي التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها"، مؤكدة موقفها المتمثل في دعم الثورة الإيرانية وضد أي ضربة عسكرية خارجية.
وحول تعامل النظام الإيراني مع المتظاهرين قالت توكل كرمان " إن استخدام الرصاص الحي ضد صدور عارية، واستهداف الصحفيين والناشطين، وفرض حصار معلوماتي، يمثل جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
وأضافت " ما نشهده اليوم في إيران ليس مجرد فض لاحتجاجات، بل هو انتهاك منهجي للحق في الحياة يرقى إلى مستوى الجرائم الدولية. إن قطع الإنترنت المتعمد ليس مجرد تقييد لحرية التعبير، بل هو عقاب جماعي يُستخدم كستار لمجازر شبيهة بتلك التي شهدتها البلاد في ثمانينيات القرن الماضي.
وأضافت إن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة سيُفسر من قبل السلطات في طهران كضوء أخضر لمواصلة حمام الدم.