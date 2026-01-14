توكل كرمان: الثورة الإيرانية ثورة جبارة وعظيمة وسياسات النظام هي من تجلب التدخلات والقصف الخارجي

الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، في منشور على منصة فيسبوك، إن الثورة الإيرانية السابقة "ثورة جبّارة وعظيمة وأخلاقية في جوهرها ومقاصدها"، مؤكدة على دعمها للثوار الإيرانيين دون شروط.

وأضافت كرمان أن أي هجوم محتمل من الولايات المتحدة على العاصمة الإيرانية طهران سيكون "مؤلماً ومداناً"، محملة المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الأفعال للسلطة الحاكمة في إيران وما وصفته بسياساتها العدوانية والمغامرات المدمّرة، وليس للثوار أو ثورتهم.

وقالت كرمان: "لقد قيل دائمًا إن الاستبداد يجلب الاحتلال ويستدعي التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها"، مؤكدة موقفها المتمثل في دعم الثورة الإيرانية وضد أي ضربة عسكرية خارجية.

وحول تعامل النظام الإيراني مع المتظاهرين قالت توكل كرمان " إن استخدام الرصاص الحي ضد صدور عارية، واستهداف الصحفيين والناشطين، وفرض حصار معلوماتي، يمثل جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

وأضافت " ما نشهده اليوم في إيران ليس مجرد فض لاحتجاجات، بل هو انتهاك منهجي للحق في الحياة يرقى إلى مستوى الجرائم الدولية. إن قطع الإنترنت المتعمد ليس مجرد تقييد لحرية التعبير، بل هو عقاب جماعي يُستخدم كستار لمجازر شبيهة بتلك التي شهدتها البلاد في ثمانينيات القرن الماضي.

وأضافت إن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة سيُفسر من قبل السلطات في طهران كضوء أخضر لمواصلة حمام الدم.