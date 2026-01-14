عاجل.. وزير الدفاع السعودي يبحث مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة جهود إنهاء الأزمة اليمنية ويعلن عن حزمة مشاريع جديدة ودعم اقتصادي

الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء، إنه التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ومحافظ محافظة عدن.

وبحسب بيان، نُشر على حساب وزير الدفاع السعودي على منصة "إكس"، فقد جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع باليمن والمساعي الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية ضمن الحل السياسي الشامل، لتحقيق الأمن والاستقرار".

كما تم التأكيد على "أهمية مواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة"، وفق البيان ذاته.

وأضاف وزير الدفاع السعودي: "أكدت لهم استمرار دعم المملكة بتوجيهات القيادة بتقديم دعمٍ اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني الشقيق، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية".

واختتم بالقول: "يجسّد هذا الدعم حرص المملكة على تعزيز الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء مستقبلٍ أفضل لليمن وشعبه الشقيق".

ووهذا أول اجتماع لوزير الدفاع السعودي مع مجلس القيادة اليمني، عقب التطورات التي شهدتها المحافظات الشرقية في اليمن، والتي انتهت بخروج دولة الإمارات من اليمن، وهروب عيدروس الزبيدي الى أبوظبي وأسقاط عضويته من المجلس، بعد رفضه الدعوة السعودية للحضور الى الرياض، كما بسطت القوات الحكومية سيطرتها على كامل المحافظات من المهرة الى عدن وحتى سقطرى.