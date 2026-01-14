وزير خارجية الصومال: الإمارات أخفت الزبيدي داخل طائرة واستخدمت المجال الجوي الصومالي دون إدراج اسمه في قوائم الركاب

الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 104

قال وزير الخارجية في الصومال، علي عمر بلكاد ، إن الإمارات العربية المتحدة نقلت سرا عيدروس الزبيدي عبر بربرا إلى مقديشو، قبل أن يطير به على طائرة أخرى مستخدمة المجال الجوي للصومال، في إجراء وصفه بانتهاك خطير.

وقال بلكاد في تصريحات لقناة الجزيرة نشرها موقع "داون أفريكا" إن الجهات الصومالية تسلمت قائمة الركان المسافرين في ذات الرحلة، ولم يكن اسم الزبيدي مدرجا، ورجح أن كان مختبئا داخل الطائرة.

وكشف الوزير إن الحكومة الصومالية تلقت معلومات استخباراتية موثوقة تشير إلى أن اسم عيدروس لم يظهر في قائمة ركاب الطائرة، مما أثار الشكوك بأنه كان مختبئا على متن الطائرة.

وقال بلكاد إن المعلومات التي تلقاها الصومال كانت كافية لإبلاغ قرار الحكومة بإلغاء جميع اتفاقيات الموانئ والأمن مع الإمارات العربية المتحدة، معتبرا أن الحادثة لم تكن السبب الوحيد وراء قرار الصومال إلغاء اتفاقياته مع الإمارات

وحذر الوزير الصومالي من الاستخدام غير القانوني للمجال الجوي للصومال، مؤكدا أن الحكومة لن تتسامح مع مثل هذه الإجراءات.