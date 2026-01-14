عاجل.. وزير الدفاع السعودي يبحث مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة جهود إنهاء الأزمة اليمنية ويعلن عن حزمة مشاريع جديدة ودعم اقتصادي وزير خارجية الصومال: الإمارات أخفت الزبيدي داخل طائرة واستخدمت المجال الجوي الصومالي دون إدراج اسمه في قوائم الركاب عاجل: أمريكا تحظر دخول مواطني 75 دولة إلى أراضيها بينها اليمن تل أبيب تترقب ضربة أمريكية على إيران (تقرير) محافظ عدن: موانئ المحافظة تعمل بكامل طاقتها.. والأمن مستقر بتنسيق مشترك والسلطة المحلية تلتزم بتوريد الموارد للبنك المركزي التحالف يعيد رسم المشهد: وفد سعودي في شبوة لترتيب تسليم المنشآت الحيوية لدرع الوطن.. بلحاف والمطار والميناء بإدارة جديدة الخنبشي يوجّه بمنع حمل السلاح في حضرموت.. حملة أمنية تعيد الانضباط للشارع والمرافق العامة اللواء فلاح الشهراني من مقر التحالف وبحضور رفيع للقيادات الجنوبية: يؤكد ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة في عدن وتثبيت الطابع المدني للمطار تكريم الضابط البطل الذي واجه فلول الإنتقالي بشجاعة في حضرموت (صورة) انسحاب الحوثيين من اليتمه.. انهيار خطوط التهريب وليس المواقع العسكرية.. قوات درع الوطن تنجح في قطع شريان التهريب
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض حظر مؤقت على منح تأشيرات دخول لمواطني 75 دولة ضمن سياسة إصلاح الهجرة التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ونقلت فوكس نيوز عن مذكرة رسمية أن القرار يدخل حيز التنفيذ في 21 يناير الجاري ويستمر حتى إشعار آخر إلى حين إعادة تقييم إجراءات إصدار التأشيرات.
ويشمل الحظر دولا عدة بينها روسيا ومصر وإيران والعراق واليمن وأفغانستان والصومال والبرازيل ونيجيريا وتايلاند.