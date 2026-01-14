عاجل: أمريكا تحظر دخول مواطني 75 دولة إلى أراضيها بينها اليمن

الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 335

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض حظر مؤقت على منح تأشيرات دخول لمواطني 75 دولة ضمن سياسة إصلاح الهجرة التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت فوكس نيوز عن مذكرة رسمية أن القرار يدخل حيز التنفيذ في 21 يناير الجاري ويستمر حتى إشعار آخر إلى حين إعادة تقييم إجراءات إصدار التأشيرات.

ويشمل الحظر دولا عدة بينها روسيا ومصر وإيران والعراق واليمن وأفغانستان والصومال والبرازيل ونيجيريا وتايلاند.