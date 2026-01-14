التحالف يعيد رسم المشهد: وفد سعودي في شبوة لترتيب تسليم المنشآت الحيوية لدرع الوطن.. بلحاف والمطار والميناء بإدارة جديدة

الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 168

وصل وفد عسكري سعودي إلى مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، في إطار ترتيبات لتسليم قوات “درع الوطن” عددًا من المنشآت الحيوية، من بينها منشأة بلحاف الغازية، ومطار عتق الدولي، وميناء قنأ، إضافة إلى مؤسسات مدنية وخدمية أخرى، بحسب مسؤولين محليين.

وقالت السلطات المحلية إن الزيارة تأتي ضمن التنسيق المشترك بين قيادة تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ومجلس القيادة الرئاسي، والسلطة المحلية في محافظة شبوة.

واستقبل محافظ شبوة، عوض محمد بن الوزير، الذي يشغل أيضًا رئاسة المجلس المحلي، الوفد العسكري السعودي، معربًا عن تقديره للزيارة، التي قال إنها تعكس استمرار التعاون والتواصل بين الأطراف المعنية، والاهتمام بمتابعة الأوضاع العامة في المحافظة.

وأضاف بن الوزير أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية في شبوة، وذلك وفق توجيهات قيادة التحالف ومجلس القيادة الرئاسي، لدعم جهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.

وحضر الاستقبال عدد من القيادات المحلية والعسكرية والأمنية في شبوة، وفق ما أفادت به السلطات.