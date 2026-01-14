محافظ عدن: موانئ المحافظة تعمل بكامل طاقتها.. والأمن مستقر بتنسيق مشترك والسلطة المحلية تلتزم بتوريد الموارد للبنك المركزي التحالف يعيد رسم المشهد: وفد سعودي في شبوة لترتيب تسليم المنشآت الحيوية لدرع الوطن.. بلحاف والمطار والميناء بإدارة جديدة الخنبشي يوجّه بمنع حمل السلاح في حضرموت.. حملة أمنية تعيد الانضباط للشارع والمرافق العامة اللواء فلاح الشهراني من مقر التحالف وبحضور رفيع للقيادات الجنوبية: يؤكد ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة في عدن وتثبيت الطابع المدني للمطار تكريم الضابط البطل الذي واجه فلول الإنتقالي بشجاعة في حضرموت (صورة) انسحاب الحوثيين من اليتمه.. انهيار خطوط التهريب وليس المواقع العسكرية.. قوات درع الوطن تنجح في قطع شريان التهريب عاجل: اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة تعطي مهلة لمن بحوزته سلاح ومنهوبات لتسليمها طوعًا خلال 10 أيام وتتوعد المتخلفين أكثر من 2500 قتيل في إيران وتقارير عن ضربة أمريكية وشيكة محافظ دعم تمرد عيدروس يتراجع ويعلن وقوفه مع الرئيس وقوات درع الوطن ميدل أيست آي: ''مصر زودت السعودية بمعلومات استخباراتية حول أنشطة الإمارات التخريبية في اليمن''
وصل وفد عسكري سعودي إلى مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، في إطار ترتيبات لتسليم قوات “درع الوطن” عددًا من المنشآت الحيوية، من بينها منشأة بلحاف الغازية، ومطار عتق الدولي، وميناء قنأ، إضافة إلى مؤسسات مدنية وخدمية أخرى، بحسب مسؤولين محليين.
وقالت السلطات المحلية إن الزيارة تأتي ضمن التنسيق المشترك بين قيادة تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ومجلس القيادة الرئاسي، والسلطة المحلية في محافظة شبوة.
واستقبل محافظ شبوة، عوض محمد بن الوزير، الذي يشغل أيضًا رئاسة المجلس المحلي، الوفد العسكري السعودي، معربًا عن تقديره للزيارة، التي قال إنها تعكس استمرار التعاون والتواصل بين الأطراف المعنية، والاهتمام بمتابعة الأوضاع العامة في المحافظة.
وأضاف بن الوزير أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية في شبوة، وذلك وفق توجيهات قيادة التحالف ومجلس القيادة الرئاسي، لدعم جهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.
وحضر الاستقبال عدد من القيادات المحلية والعسكرية والأمنية في شبوة، وفق ما أفادت به السلطات.