الخنبشي يوجّه بمنع حمل السلاح في حضرموت.. حملة أمنية تعيد الانضباط للشارع والمرافق العامة

وجّه محافظ محافظة حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية، سالم الخنبشي، كافة الوحدات العسكرية والأمنية بمنع حمل السلاح في الأماكن العامة، والمرافق الحكومية والخاصة، وحصر حمل السلاح على الجهات العسكرية والأمنية فقط، وبالتراخيص الرسمية اللازمة ووفقًا للقانون.
جاء ذلك عقب تنفيذ حملة عسكرية وأمنية لمنع حمل السلاح، نفذتها قوات درع الوطن بتوجيهات المحافظ، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.
وأشاد المحافظ الخنبشي، بالنجاح الذي حققته الحملة الأمنية في يومها الأول.. داعيًا جميع المواطنين وكافة الجهات ذات العلاقة إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع الحملة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتجديد الدور النموذجي لمحافظة حضرموت كنموذج للأمن والسلام والمدنية.
وأكد المحافظ، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حرص السلطة المحلية على ترسيخ دعائم الأمن، وحماية الأرواح والممتلكات، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة تسهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المواطنين.