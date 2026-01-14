اللواء فلاح الشهراني من مقر التحالف وبحضور رفيع للقيادات العسكرية الجنوبية : يؤكد على ضرورة إنهاء المظاهرة المسلحة من عدن وتثبيت الطابع المدني للمطار

الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 296

عقد المستشار العسكري السعودي، ومستشار القوات المشتركة، اللواء الركن فلاح الشهراني، اجتماعًا موسعًا في العاصمة المؤقتة عدن، ضم عددًا من القادة العسكريين من عدة محافظات جنوبية، وذلك في لقاء رفيع المستوى خُصص لمناقشة الترتيبات الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق المشترك، بهدف دعم الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية، وفقًا لمصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن الاجتماع عُقد في مقر التحالف العربي، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى إعادة ترتيب المشهدين الأمني والعسكري وفق مقاربة منظمة.

وخلال الاجتماع، شدد الشهراني على أهمية خروج جميع القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من مدينة عدن، والعمل على تعميم هذه التجربة على بقية المحافظات، بما يسهم في تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سلطة الأجهزة الرسمية.

وأكد ضرورة الحفاظ على الطابع المدني لمطار عدن الدولي، مشددًا على أنه مرفق خدمي مخصص لخدمة المدنيين، ولا ينبغي استخدامه لأي أغراض عسكرية.

كما دعا إلى احتواء مختلف التشكيلات العسكرية الموجودة على الأرض والعمل معها، وضمان حقوقها كاملة، وفق توجيهات القيادة السعودية، مؤكدًا أن التحالف العربي سيعمل مع جميع الأطراف دون إقصاء، في إطار تحقيق أهداف تحالف دعم الشرعية.

وأشار الشهراني إلى أن “خارطة الطريق” للمرحلة المقبلة تستند إلى المبادئ الواردة في رسالة وزير الدفاع السعودي إلى الشعب اليمني، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مستوى عاليًا من التنسيق والعمل المؤسسي.

وأكد كذلك أهمية مواصلة مكافحة الإرهاب، مشددًا على التزام التحالف بدعم جميع القوى التي تتصدى للتنظيمات المتطرفة وتسهم في تأمين المناطق الجنوبية.

ويأتي هذا الاجتماع، وفق المصادر، ضمن خطة متكاملة لتعزيز الشراكة بين القيادات العسكرية، ومعالجة التحديات الأمنية، ووضع أمن المواطنين واستقرار المحافظات الجنوبية في صدارة الأولويات.