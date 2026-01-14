اللواء فلاح الشهراني من مقر التحالف وبحضور رفيع للقيادات العسكرية الجنوبية : يؤكد على ضرورة إنهاء المظاهرة المسلحة من عدن وتثبيت الطابع المدني للمطار تكريم الضابط البطل الذي واجه فلول الإنتقالي بشجاعة في حضرموت (صورة) انسحاب الحوثيين من اليتمة.. انهيار خطوط التهريب وليس المواقع العسكرية.. قوات الجيش تنجح في قطع شريان التهريب عاجل: اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة تعطي مهلة لمن بحوزته سلاح ومنهوبات لتسليمها طوعًا خلال 10 أيام وتتوعد المتخلفين أكثر من 2500 قتيل في إيران وتقارير عن ضربة أمريكية وشيكة محافظ دعم تمرد عيدروس يتراجع ويعلن وقوفه مع الرئيس وقوات درع الوطن ميدل أيست آي: ''مصر زودت السعودية بمعلومات استخباراتية حول أنشطة الإمارات التخريبية في اليمن'' الذهب يرتفع والفضة تتجاوز 90 دولاراً للأونصة قوات قسد تصعد شرق حلب وتتخذ قرارا مفاجئا في الرقة شبوة تدخل مرحلة الحسم.. تسليم مرتقب للقواعد العسكرية والمنشآت السيادية
كرّم رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، يوم الثلاثاء في مأرب، النقيب مصطفى محمد علي حرب الجهمي من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى.
وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بشجاعة النقيب الجهمي، وتفانيه في حماية المكتسبات الوطنية والوفاء بقسمه العسكري وتضحيته في سبيل راية الجمهورية اليمنية وبقاءها خفافة عالية.
وأوضح الفريق بن عزيز، أن هذا التكريم هو تكريم لكل جندي وضابط وصف يؤدي مهامه بإخلاص في وجه المشاريع التي تمس أمن اليمن ووحدته واستقراره وسلامة اراضيه.
مشددًا على أن تعليمات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، تقضي وتؤكد دوماً بإنفاذ مبدأ الثواب والعقاب في المؤسسة العسكرية ومكافأة الأبطال والمخلصين الذين يعيدون للمؤسسة العسكرية اعتبارها ويرفعون ثقة الشعب بها.