تكريم الضابط البطل الذي واجه فلول الإنتقالي بشجاعة في حضرموت (صورة)

الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

كرّم رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، يوم الثلاثاء في مأرب، النقيب مصطفى محمد علي حرب الجهمي من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى.

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بشجاعة النقيب الجهمي، وتفانيه في حماية المكتسبات الوطنية والوفاء بقسمه العسكري وتضحيته في سبيل راية الجمهورية اليمنية وبقاءها خفافة عالية.

وأوضح الفريق بن عزيز، أن هذا التكريم هو تكريم لكل جندي وضابط وصف يؤدي مهامه بإخلاص في وجه المشاريع التي تمس أمن اليمن ووحدته واستقراره وسلامة اراضيه.

مشددًا على أن تعليمات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، تقضي وتؤكد دوماً بإنفاذ مبدأ الثواب والعقاب في المؤسسة العسكرية ومكافأة الأبطال والمخلصين الذين يعيدون للمؤسسة العسكرية اعتبارها ويرفعون ثقة الشعب بها.