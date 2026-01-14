انسحاب الحوثيين من اليتمة.. انهيار خطوط التهريب وليس المواقع العسكرية.. قوات الجيش تنجح في قطع شريان التهريب

الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

قالت مصادر قبلية في محافظة الجوف إن ما يُتداول عن انسحاب جماعة الحوثي الإرهابية من مواقع عسكرية في منطقة اليتمة لا يعكس تراجعًا عسكريًا فعليًا، بل يرتبط بتعطّل أنشطة تهريب وجباية كانت تعتمد عليها المليشيا.

وقالت مصادر قبلية لموقع مأرب برس "إن الحوثيين انسحبوا من بعض النقاط، لكنها لم تكن جبهات قتالية، وإنما مواقع تأمين وإشراف على مسارات تهريب وجباية أموال.

وأضافت المصادر أن قوات “درع الوطن” أغلقت الصحاري وقطعت خطوط التهريب في المنطقة، ما أدى إلى إنهاء الدور الأساسي لتلك النقاط، وتوقف مصادر التمويل التي كانت تعتمد عليها الجماعة، الأمر الذي دفعها إلى الانسحاب.

وأوضحت المصادر أن ما جرى لا يمكن اعتباره تراجعًا عسكريًا، بل نتيجة مباشرة لتعطّل مصالح التهريب والتمويل، مؤكدًا أن الضغط على خطوط الإمداد المالية واللوجستية أكثر تأثيرًا من التمركز الشكلي في المواقع.

يشار إلى أن قطع خطوط الإمداد عن جماعة الحوثي الإرهابية في المناطق الصحراوية شمال شرقي اليمن يعد نجاحًا جديدًا للجهود الرامية إلى تقليص مصادر تمويل الجماعة.

وتُعد طرق الصحراء، ولا سيما الممتدة عبر محافظة الجوف، من أهم المسارات التي اعتمد عليها الحوثيون خلال السنوات الماضية في تهريب السلع والأسلحة.