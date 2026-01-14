اللواء فلاح الشهراني من مقر التحالف وبحضور رفيع للقيادات العسكرية الجنوبية : يؤكد على ضرورة إنهاء المظاهرة المسلحة من عدن وتثبيت الطابع المدني للمطار تكريم الضابط البطل الذي واجه فلول الإنتقالي بشجاعة في حضرموت (صورة) انسحاب الحوثيين من اليتمة.. انهيار خطوط التهريب وليس المواقع العسكرية.. قوات الجيش تنجح في قطع شريان التهريب عاجل: اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة تعطي مهلة لمن بحوزته سلاح ومنهوبات لتسليمها طوعًا خلال 10 أيام وتتوعد المتخلفين أكثر من 2500 قتيل في إيران وتقارير عن ضربة أمريكية وشيكة محافظ دعم تمرد عيدروس يتراجع ويعلن وقوفه مع الرئيس وقوات درع الوطن ميدل أيست آي: ''مصر زودت السعودية بمعلومات استخباراتية حول أنشطة الإمارات التخريبية في اليمن'' الذهب يرتفع والفضة تتجاوز 90 دولاراً للأونصة قوات قسد تصعد شرق حلب وتتخذ قرارا مفاجئا في الرقة شبوة تدخل مرحلة الحسم.. تسليم مرتقب للقواعد العسكرية والمنشآت السيادية
قالت مصادر قبلية في محافظة الجوف إن ما يُتداول عن انسحاب جماعة الحوثي الإرهابية من مواقع عسكرية في منطقة اليتمة لا يعكس تراجعًا عسكريًا فعليًا، بل يرتبط بتعطّل أنشطة تهريب وجباية كانت تعتمد عليها المليشيا.
وقالت مصادر قبلية لموقع مأرب برس "إن الحوثيين انسحبوا من بعض النقاط، لكنها لم تكن جبهات قتالية، وإنما مواقع تأمين وإشراف على مسارات تهريب وجباية أموال.
وأضافت المصادر أن قوات “درع الوطن” أغلقت الصحاري وقطعت خطوط التهريب في المنطقة، ما أدى إلى إنهاء الدور الأساسي لتلك النقاط، وتوقف مصادر التمويل التي كانت تعتمد عليها الجماعة، الأمر الذي دفعها إلى الانسحاب.
وأوضحت المصادر أن ما جرى لا يمكن اعتباره تراجعًا عسكريًا، بل نتيجة مباشرة لتعطّل مصالح التهريب والتمويل، مؤكدًا أن الضغط على خطوط الإمداد المالية واللوجستية أكثر تأثيرًا من التمركز الشكلي في المواقع.
يشار إلى أن قطع خطوط الإمداد عن جماعة الحوثي الإرهابية في المناطق الصحراوية شمال شرقي اليمن يعد نجاحًا جديدًا للجهود الرامية إلى تقليص مصادر تمويل الجماعة.
وتُعد طرق الصحراء، ولا سيما الممتدة عبر محافظة الجوف، من أهم المسارات التي اعتمد عليها الحوثيون خلال السنوات الماضية في تهريب السلع والأسلحة.