عاجل: اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة تعطي مهلة لمن بحوزته سلاح ومنهوبات لتسليمها طوعًا خلال 10 أيام وتتوعد المخالفين

الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

عدد القراءات 333

دعت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، كل من بحوزته سلاح إلى المبادرة بالتسليم الطوعي خلال فترة أقصاها عشرة أيام اعتبارا من اليوم، محذّرة من يتخلف عن ذلك بتعريض نفسه للمداهمة والمساءلة القانونية والمحاكمة.

وأشارت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة محمد علي ياسر، إلى تشكيل لجنة مشتركة من الوحدات العسكرية والأمنية وقوات درع الوطن، برئاسة أركان محور الغيضة، تتولى مهمة استلام الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مشددة على أهمية رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية في عموم المديريات واستعادة الأسلحة والذخائر والآليات التي جرى نهبها من المعسكرات خلال الأحداث الأخيرة، ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للقانون.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل أول المحافظة العميد الدكتور مختار بن عويض الجعفري، استعرض المحافظ الجهود المبذولة خلال المرحلة الماضية، ومستجدات الأوضاع على المستويين الوطني والمحلي، والدور الذي تضطلع به اللجنة الأمنية والوحدات العسكرية والأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وسكينتها العامة، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وبسط هيبة الدولة، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأشاد المحافظ بدور قوات درع الوطن في حفظ الأمن والاستقرار خلال الأحداث الأخيرة، وجهودها في تأمين المنافذ والمنشآت الحيوية، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية لمواجهة أي تحديات محتملة.

كما ثمّن المحافظ الدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية لليمن عمومًا، ولمحافظة المهرة على وجه الخصوص، في مختلف المجالات التنموية والخدمية والأمنية، موجها قادة الوحدات العسكرية والأمنية برفع احتياجاتهم العاجلة، لضمان دعمها وتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، وفق الإمكانيات المتاحة.

فيما قدم قادة الوحدات العسكرية والأمنية تقارير حول مستوى الأوضاع الأمنية وتقييمها، والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار في عموم مديريات المحافظة.