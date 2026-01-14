أكثر من 2500 قتيل في إيران وتقارير عن ضربة أمريكية وشيكة

الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

تتصاعد الضغوط الدولية على إيران مع استمرار الاحتجاجات للأسبوع الثالث، وسط تقارير عن سقوط مئات القتلى واعتقال الآلاف، خلال 17 يوم من الاحتجاجات.

بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن «المساعدة في الطريق» للمحتجّين، وأكد أن «جميع الخيارات» ما زالت مطروحة، وأن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على أي دولة تُواصل التعامل التجاري مع إيران.

وأعلنت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)»، وهي ‌منظمة ⁠حقوقية ​مقرها ‌الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها تحققت من ⁠مقتل 2571 ‌شخصاً في الاحتجاجات بإيران، بينما أفاد نشطاء بأن مزوّد خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» أصبح يقدم الخدمة مجاناً في إيران، مع استمرار انقطاع الإنترنت في البلاد، لليوم السابع على التوالي.

وتعهّد رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجئي، بإجراء محاكمات «سريعة» للمشتبه بهم الموقوفين في إطار التظاهرات التي تصفها السلطات بـ«أعمال شغب».

يأتي ذلك وسط تقارير تتحدث عن ضربة أمريكية وشيكة على إيران، بينما رفعت إسرائيل حالة التأهب.