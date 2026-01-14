أكثر من 2500 قتيل في إيران وتقارير عن ضربة أمريكية وشيكة محافظ دعم تمرد عيدروس يتراجع ويعلن وقوفه مع الرئيس وقوات درع الوطن ميدل أيست آي: ''مصر زودت السعودية بمعلومات استخباراتية حول أنشطة الإمارات التخريبية في اليمن'' الذهب يرتفع والفضة تتجاوز 90 دولاراً للأونصة قوات قسد تصعد شرق حلب وتتخذ قرارا مفاجئا في الرقة شبوة تدخل مرحلة الحسم.. تسليم مرتقب للقواعد العسكرية والمنشآت السيادية مكالمة واحدة قد تسرق هاتفك.. احذر.. لا تُدخل هذا الرمز طريقة طبيعية للتخلص من الزوائد الجلدية المزعجة الوقاية من سرطان القولون- ابدأ يومك بهذه الأطعمة لحماية نفسك ضعف الانتصاب في سن العشرين- طبيبة: هذه الأمراض قد تكون السبب
تتصاعد الضغوط الدولية على إيران مع استمرار الاحتجاجات للأسبوع الثالث، وسط تقارير عن سقوط مئات القتلى واعتقال الآلاف، خلال 17 يوم من الاحتجاجات.
بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن «المساعدة في الطريق» للمحتجّين، وأكد أن «جميع الخيارات» ما زالت مطروحة، وأن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على أي دولة تُواصل التعامل التجاري مع إيران.
وأعلنت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)»، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها تحققت من مقتل 2571 شخصاً في الاحتجاجات بإيران، بينما أفاد نشطاء بأن مزوّد خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» أصبح يقدم الخدمة مجاناً في إيران، مع استمرار انقطاع الإنترنت في البلاد، لليوم السابع على التوالي.
وتعهّد رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجئي، بإجراء محاكمات «سريعة» للمشتبه بهم الموقوفين في إطار التظاهرات التي تصفها السلطات بـ«أعمال شغب».
يأتي ذلك وسط تقارير تتحدث عن ضربة أمريكية وشيكة على إيران، بينما رفعت إسرائيل حالة التأهب.