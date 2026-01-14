محافظ دعم تمرد عيدروس يتراجع ويعلن وقوفه مع الرئيس وقوات درع الوطن

الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن محافظ أرخبيل سقطرى، رأفت الثقلي، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، تراجعه عن تأييد قرارات عيدروس الزُبيدي، مؤكدًا استعداده للعمل تحت قيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وقال الثقلي إنه يرحّب بقوات قوات درع الوطن الحكومية، معلنًا استعداده للعمل تحت إشراف مباشر من مجلس القيادة الرئاسي، وبالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ويأتي هذا الموقف بعد أشهر من تمرده السابق على شرعية الرئيس العليمي واعلان تبعيته لعيدروس الزُبيدي ضمن ما سُمّي بـ«الإعلان الدستوري»، قبل أن يتراجع عن ذلك عقب مغادرة الزُبيدي إلى الإمارات.

تزامن هذا الموقف إعلان مع إعاد رفع صورة الرئيس العليمي وإنزال علم المجلس الانتقالي في مكتبه، في خطوة وُصفت بمحاولة فتح صفحة جديدة مع السلطة الشرعية، وتثبيت موقعه محافظًا للأرخبيل.

ودعا لقاء عقده المحافظ الثقلي أمس مع المشائخ والوجهات القبلية بالمحافظة، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى تجنيب محافظة أرخبيل سقطرى أي صراع عسكري، والحفاظ على القوات العسكرية والأمنية المحلية القائمة وتطويرها بإشراف مباشر من مجلس القيادة الرئاسي والمملكة.

وعبّر اللقاء عن الترحيب بقوات “درع الوطن” كقوة وطنية، شريطة أن يتم فتح باب التجنيد والانتساب لها من أبناء أرخبيل سقطرى حصراً، بما يضمن تجنب أي احتكاكات أو توترات محتملة.

وأقرّ الاجتماع تشكيل لجنة خاصة من مشائخ المحافظة للتواصل المستمر مع قيادة السلطة المحلية وقائد قوات الواجب (808) للدعم والإسناد، بهدف تنسيق الجهود ومعالجة أي إشكالات بصورة عاجلة.