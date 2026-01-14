ميدل أيست آي: ''مصر زودت السعودية بمعلومات استخباراتية حول أنشطة الإمارات التخريبية في اليمن''

الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 232

نقل موقع (ميدل إيست آي) عن مصدر رئاسي مصري رفيع المستوى، أن القاهرة زوّدت السلطات السعودية بمعلومات استخباراتية تتعلق بالتحركات الإماراتية الأخيرة في اليمن.

وأكد المصدر أن مصر سلمت أيضاً تسجيلات لمسؤولين إماراتيين يناقشون فيها أهدافهم في اليمن، بالإضافة إلى تفاصيل التنسيق مع قادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وافاد المصدر بأن وحدات الاستخبارات والبحرية المصرية راقبت تحركات السفن الإماراتية قبيل العملية السعودية ضد المجلس الانتقالي في اليمن أواخر ديسمبر الماضي.

وأطلع مسؤولون مصريون السعودية أيضا على معلومات بشأن دعم أبو ظبي لقوات الدعم السريع في السودان مع مقارنات بين ذلك وبين الأنشطة الإماراتية في اليمن.

ووفق المصدر اتفقت القاهرة والرياض على العمل معا بشأن اليمن والسودان والمراقبة الدقيقة للتحركات على الأرض.

وطلبت السعودية من البحرية المصرية أن تكون جاهزة وتم نشر بالفعل سفن مصرية أبعد جنوبا في البحر الأحمر لمراقبة النشاط الإماراتي.

هذه المعلومات الاستخباراتية أثارت غضب الإمارات التي اعترضت على قيام مصر باعتراض معلومات وتمريرها للسعودية وحذرت من تحسين العلاقات مع السعودية على حسابها، بحسب المصدر.