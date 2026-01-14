الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

الزوائد الجلدية ليست سوى نموات جلدية صغيرة حميدة، ورغم أنها غير ضارة، إلا أنه لا يجب السماح لها بتشويه مظهرك، ورغم أن البعض قد يخضع لعمليات جراحية للتخلص منها إلا أن هناك بعض العلاجات المنزلية للتخلص منها.

في هذه السطور يستعرض "الكونسلتو" طريقة طبيعية للتخلص من الزوائد الجلدية المزعجة، وهى خليط بيكربونات الصوديوم مع زيت الخروع، وذلك وفقًا لما جاء بموقع only my health- ووفقًا لما أوضحته الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية.

يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم مع زيت الخروع للتخلص من الزوائد الجلدية، حيث تعمل كل من صودا الخبز وزيت الخروع معًا على ضبط مستوى الهيدروجيني بالجلد، بحيث تتم إزالتها من تلقاء نفسها.

طريقة الاستخدام امزج نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع 4-5 قطرات من زيت الخروع حتى تتكون عجينة ناعمة، ثم قم بوضعها على الزائدة الجلدية التي ترغب في إزالتها، واتركها لمدة

2-3 ساعات ثم اشطفها، كرر هذه العملية يوميًا لمدة 3-4 أسابيع على الأقل للحصول على نتائج فعالة.

طرق أخرى للتخلص من الزوائد الجلدية

1- خل التفاحخل التفاح حمضي يمكن أن يساعد على التخلص السريع من الزوائد الجلدية، يمكن وضعي بضع قطرات من الخل على قطعة قطن ثم وضعها على تثبيتها بشريط لاصق حتى تبقى القطنة في مكانها، واتركها هكذا لبضع ساعات، ثم كرر هذه العملية مرتين يومياً

2- حمام ملح إبسوميُغيّر ملح إبسوم مستوى الرقم الهيدروجيني للجلد، فيُجفف الزائدة الجلدية ويجعلها تسقط تماماً.، يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من ملح إبسوم إلى ملعقتين كبيرتين من الماء، ثم انقعي قطعة قطن في المحلول وضعيها على العلامة، واتركها لمدة 15 دقيقة ثم قم بإزالتها، كرر هذه العملية يوماً بعد يوم للحصول على أفضل النتائج.

3- زيت شجرة الشاييُعد زيت شجرة الشاي العطري مفيدًا للغاية للعديد من مشاكل الجلد، بما في ذلك إزالة الزوائد الجلدية، يمكن وضع قطرتين أو ثلاث قطرات (لا تزيد عن ذلك) من زيت شجرة الشاي على قطعة قطن، ثم ضعها على المنطقة التي بها زوائد جلدية ثم ثبتيها بشريط لاصق.

زيوت لتحسين صحة البشرةهناك بعض الزيوت الطبيعية، التي نصح باستخدامها على البشرة، لاحتوائها على مضادات الأكسدة، والفيتامينات التي يمكن أن تعزز من صحة البشرة، وتقلل من مشاكلها مثل التصبغات أو التجاعيد، وتزيد من نضارتها، ومن بين هذه الزيوت:1- زيت الزيتون2- زيت الجوجوبا

3- زيت إكليل الجبل المعروف بـ "الروزماري"4- زيت الخردل5- زيت جوز الهند6- زيت اللافندر