الوقاية من سرطان القولون- ابدأ يومك بهذه الأطعمة لحماية نفسك

الوقاية من سرطان القولون تستدعي الاهتمام بتناول وجبة الإفطار، مع ضرورة احتوائها على أطعمة محددة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، العلاقة بين وجبة الإفطار والوقاية من سرطان القولون، وفقًا لموقع "Times of india".

كيف تجعل وجبة الإفطار وسيلة للوقاية من سرطان القولون؟

في دراسة منشورة في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، وجد الباحثون أن تناول وجبة الإفطار مغذية يساعد على الوقاية من سرطانات الجهاز الهضمي على المدى الطويل.

في المقابل، يؤدي إهمال وجبة الإفطار إلى تراكم الأحماض الصفراوية والإنزيمات الهضمية، مما يسفر عن تهيج الأمعاء مع مرور الوقت.

وتبين للباحثين أن وجبة الإفطار الغنية بالعناصر الغذائية تساهم في الحفاظ على صحة الأمعاء وتعزيز حركتها وحمايتها من الالتهاب.

كما لاحظ الفريق البحثي أن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم يقل بنسبة 14% عند تناول وجبة إفطار تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

واكتشف باحثو الدراسة أن الألياف تحمي من هذا المرض الخطير، بفضل قدرتها على تحريك الفضلات عبر الأمعاء بفعالية كبيرة، مما يقلل من مدة بقاء المواد التي تتلف الحمض النووي أو تهيج جدار القولون.

علاوة على ذلك، توصلت الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف تساعد على تقليل الالتهابات، التي تعتبر من عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون، عن طريق تعزيز صحة الميكروبيوم المعوي.

وخلصت دراسة منشورة في مجلة "Nature Communications" عام 2024 لنتائج مماثلة، حيث أوضحت أن الألياف الغذائية تساعد على إنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة، تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات والسرطان.

من أفضل المصادر الطبيعية للألياف الغذائية التي تجعل وجبة الإفطار مضادة لسرطان القولون:

-الشوفان.

-الحبوب الكاملة.

-الفواكه.

-الخبز المحمص.

وبالإضافة إلى الألياف، يقل خطر الإصابة بسرطان القولون، إذا كانت وجبة الإفطار غنية بـ:

-مضادات الأكسدة:

تتوافر في التوت والتفاح.

-الدهون الصحية:

موجودة في المكسرات والبذور.

-بكتيريا البروبيوتيك:

يعتبر الزبادي من أكثر الأطعمة احتواءً عليها.

-الفيتامينات والمعادن والنترات: الخضراوات الورقية غنية بهذه المغذيات.

ولضمان الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، لا بد أن تكون وجبة الإفطار خالية من اللحوم المصنعة، لاحتوائها على مواد حافظة مسرطنة، مثل النتريت