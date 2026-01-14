ضعف الانتصاب في سن العشرين- طبيبة: هذه الأمراض قد تكون السبب

الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 82

ضعف الانتصاب في سن العشرين أمر ليس مستبعدًا، لأن بعض الشباب يتم تشخيصهم بهذا المرض بسبب معاناتهم من بعض المشكلات الصحية.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أبرز الأمراض التي تسبب ضعف الانتصاب في سن العشرين، وفقًا للدكتورة منى رضا، استشاري الصحة الجنسية.

ما هي الأمراض التي تسبب ضعف الانتصاب في سن العشرين؟

1- ارتفاع دهون الدمضعف الانتصاب أكثر شيوعًا بين الشباب الذين يعانون من ارتفاع دهون الدم، لأنها تتسبب في تضييق أو انسداد الأوعية المغذية للعضو الذكري، مما يؤدي إلى نقص التروية الدموية الواصلة للقضيب.

2- ارتفاع الكوليسترولارتفاع الكوليسترول له تأثير مماثل لارتفاع دهون الدم، إذ يزيد من خطر الإصابة بضعف الانتصاب عن طريق تضييق أو انسداد الأوعية الدموية المغذية للقضيب.

3- السكرييؤثر السكري سلبًا على صحة العضو الذكري، حيث يؤدي إلى الإصابة بضعف الانتصاب، نتيجة لتلف الأعصاب أو الأوعية الدموية الموجودة بالقضيب بسبب ارتفاع سكر الدم المزمن.

4- ارتفاع ضغط الدميشكل ارتفاع ضغط الدم خطرًا كبيرًا على الشرايين والأوعية الدموية، لذلك يزداد انتشار ضعف الانتصاب بين الشباب المصابين به