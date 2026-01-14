الوقاية من سرطان القولون- ابدأ يومك بهذه الأطعمة لحماية نفسك ضعف الانتصاب في سن العشرين- طبيبة: هذه الأمراض قد تكون السبب علاج الإنفلونزا بسرعة- 5 طرق مجربة ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج وسيطروا على مؤسساتكم.. المساعدة في طريقها إليكم مستشار ترامب يكشف عن أهداف مشتركة تجمع واشنطن والرياض وأبوظبي في اليمن وتوافق على هزيمة طرفين رئيسيين تقرير فرنسي يكشف انتقال بلحاف من سيطرة الإمارات إلى قوات موالية للرياض .. من يربح معركة الغاز اليمني؟ اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا ينظم بطولة الفوتسال بمشاركة 32 فريقاً.. تنافس رياضي بروح الوحدة والانتماء الوطني سلطان العرادة يشدد على توحيد الخطاب الإعلامي ويؤكد إن المعركة اليوم لم تعد عسكرية وسياسية فقط اجتماع عسكري رفيع في عدن بحضور مسؤولي وزارة الدفاع والتشكيلات العسكرية والوفد العسكري السعودي لمناقشة توحيد التشكيلات العسكرية مواجهات عنيفة شرق مدينة الحزم.. قوات الجيش تجبر مليشيا لحوثي على التراجع وتكبيدها خسائر فادحة
ضعف الانتصاب في سن العشرين أمر ليس مستبعدًا، لأن بعض الشباب يتم تشخيصهم بهذا المرض بسبب معاناتهم من بعض المشكلات الصحية.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أبرز الأمراض التي تسبب ضعف الانتصاب في سن العشرين، وفقًا للدكتورة منى رضا، استشاري الصحة الجنسية.
ما هي الأمراض التي تسبب ضعف الانتصاب في سن العشرين؟
1- ارتفاع دهون الدمضعف الانتصاب أكثر شيوعًا بين الشباب الذين يعانون من ارتفاع دهون الدم، لأنها تتسبب في تضييق أو انسداد الأوعية المغذية للعضو الذكري، مما يؤدي إلى نقص التروية الدموية الواصلة للقضيب.
2- ارتفاع الكوليسترولارتفاع الكوليسترول له تأثير مماثل لارتفاع دهون الدم، إذ يزيد من خطر الإصابة بضعف الانتصاب عن طريق تضييق أو انسداد الأوعية الدموية المغذية للقضيب.
3- السكرييؤثر السكري سلبًا على صحة العضو الذكري، حيث يؤدي إلى الإصابة بضعف الانتصاب، نتيجة لتلف الأعصاب أو الأوعية الدموية الموجودة بالقضيب بسبب ارتفاع سكر الدم المزمن.
4- ارتفاع ضغط الدميشكل ارتفاع ضغط الدم خطرًا كبيرًا على الشرايين والأوعية الدموية، لذلك يزداد انتشار ضعف الانتصاب بين الشباب المصابين به