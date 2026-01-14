الوقاية من سرطان القولون- ابدأ يومك بهذه الأطعمة لحماية نفسك ضعف الانتصاب في سن العشرين- طبيبة: هذه الأمراض قد تكون السبب علاج الإنفلونزا بسرعة- 5 طرق مجربة ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج وسيطروا على مؤسساتكم.. المساعدة في طريقها إليكم مستشار ترامب يكشف عن أهداف مشتركة تجمع واشنطن والرياض وأبوظبي في اليمن وتوافق على هزيمة طرفين رئيسيين تقرير فرنسي يكشف انتقال بلحاف من سيطرة الإمارات إلى قوات موالية للرياض .. من يربح معركة الغاز اليمني؟ اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا ينظم بطولة الفوتسال بمشاركة 32 فريقاً.. تنافس رياضي بروح الوحدة والانتماء الوطني سلطان العرادة يشدد على توحيد الخطاب الإعلامي ويؤكد إن المعركة اليوم لم تعد عسكرية وسياسية فقط اجتماع عسكري رفيع في عدن بحضور مسؤولي وزارة الدفاع والتشكيلات العسكرية والوفد العسكري السعودي لمناقشة توحيد التشكيلات العسكرية مواجهات عنيفة شرق مدينة الحزم.. قوات الجيش تجبر مليشيا لحوثي على التراجع وتكبيدها خسائر فادحة
علاج الإنفلونزا بسرعة يستدعي تجنب بعض العادات، لأنها تقلل من قدرة الجهاز المناعي على التصدي للعدوى الفيروسية.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، نصائح لعلاج الإنفلونزا بسرعة، وفقًا لموقع "Times of india".
كيف تتخلص من الإنفلونزا بسرعة؟
1- الخلود للراحةعلاج الإنفلونزا بسرعة يستوجب الخلود للراحة، لأن الجسم يحتاج إلى مزيد من الطاقة والوقت للقضاء على الفيروس، والمجهود البدني يضعف الجهاز المناعي.
2- ترطيب الجسمعلاج الإنفلونزا بسرعة يشترط الحفاظ على ترطيب الجسم، بشرب كمية وفيرة من الماء وشاي الأعشاب، لتعويض السوائل التي يتم فقدها بسبب القيء أو الإسهال أو التعرق المصاحب للحمى.
كما يراعى تجنب المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تزيد من جفاف الجسم، مما يعرقل الشفاء من الإنفلونزا بسرعة.
3- النوم الجيدعلاج الإنفلونزا بسرعة يتطلب الحصول على القسط الكافي من النوم، يتراوح بين 7 و9 ساعات كل ليلة.
5- التغذية الصحيةعلاج الإنفلونزا بسرعة يحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات والشوربة، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمقليات والمشروبات السكرية.
6- مراجعة الطبيبعلاج الإنفلونزا بسرعة يستلزم الذهاب للطبيب، للحصول على الأدوية المضادة للفيروسات، التي يكون مفعولها أفضل خلال 48 ساعة من ظهور الأعراض.