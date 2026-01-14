علاج الإنفلونزا بسرعة- 5 طرق مجربة

الأربعاء 14 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -وكالات

علاج الإنفلونزا بسرعة يستدعي تجنب بعض العادات، لأنها تقلل من قدرة الجهاز المناعي على التصدي للعدوى الفيروسية.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، نصائح لعلاج الإنفلونزا بسرعة، وفقًا لموقع "Times of india".

كيف تتخلص من الإنفلونزا بسرعة؟

1- الخلود للراحةعلاج الإنفلونزا بسرعة يستوجب الخلود للراحة، لأن الجسم يحتاج إلى مزيد من الطاقة والوقت للقضاء على الفيروس، والمجهود البدني يضعف الجهاز المناعي.

2- ترطيب الجسمعلاج الإنفلونزا بسرعة يشترط الحفاظ على ترطيب الجسم، بشرب كمية وفيرة من الماء وشاي الأعشاب، لتعويض السوائل التي يتم فقدها بسبب القيء أو الإسهال أو التعرق المصاحب للحمى.

كما يراعى تجنب المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تزيد من جفاف الجسم، مما يعرقل الشفاء من الإنفلونزا بسرعة.

3- النوم الجيدعلاج الإنفلونزا بسرعة يتطلب الحصول على القسط الكافي من النوم، يتراوح بين 7 و9 ساعات كل ليلة.

5- التغذية الصحيةعلاج الإنفلونزا بسرعة يحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات والشوربة، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمقليات والمشروبات السكرية.

6- مراجعة الطبيبعلاج الإنفلونزا بسرعة يستلزم الذهاب للطبيب، للحصول على الأدوية المضادة للفيروسات، التي يكون مفعولها أفضل خلال 48 ساعة من ظهور الأعراض.