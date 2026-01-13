ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج وسيطروا على مؤسساتكم.. المساعدة في طريقها إليكم

الثلاثاء 13 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، رسالة للمحتجين الإيرانيين، قائلا إن “المساعدة في طريقها إليكم”، من دون أن يفسر ما يقصده.

وقال ترامب على منصة “تروث سوشال”: “أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج وسيطروا على مؤسساتكم”.

وأعلن الرئيس الأميركي إلغاء جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين “لحين توقف قتل المحتجين”.

وتواصلت الاحتجاجات المناوئة للحكومة لليوم الـ15 في مدن عدة في ايران، كما استمر الانقطاع الشامل للإنترنت.

وذكرت رويترز اليوم أن إيران أقرت بسقوط نحو ألفي قتيل خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين في مختلف أنحائها بسبب المصاعب الاقتصادية، فيما تدرس الولايات المتحدة تنفيذ عمل عسكري محتمل على الجمهورية الإسلامية وفرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الدول التي تتعامل معها تجاريا.

وقبل عشرة أيام، قال ترامب إن الولايات المتحدة “مستعدة تماما” و”على أهبة الاستعداد للتدخل” إذا سقط قتلى بين المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة.

ومنذ ذلك الحين، استمر ترامب في التلويح بالخيار العسكري، حتى بعد تسجيل سقوط مئات القتلى، وفقا لمنظمات حقوقية.

وتستمر الاحتجاجات في المدن الرئيسية في إيران، اليوم الثلاثاء، في وقت أفاد مسؤول إيراني لـ”رويترز” بسقوط نحو 2000 قتيل خلال الاحتجاجات بينهم رجال أمن.

يأتي ذلك فيما دعت عدة دول بينها أميركا مواطنيها لمغادرة إيران.

ودعت الولايات المتحدة مواطنيها حاملي الجنسيتين الأميركية والإيرانية، لمغادرة إيران على الفور، مع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، فيما أفادت الأنباء بعودة الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المواطنين الأميركيين في إيران يواجهون خطراً كبيراً بالاستجواب والاعتقال والاحتجاز، ودعتهم للتوجه براً، إما إلى أرمينيا أو تركيا المجاورتين، أو إلى أذربيجان في حال وجود حاجة ملحة.

وانضمت إلى هذه الدعوة كل من السويد وأستراليا وبولندا والهند.

هذا وأفادت مصادر لوكالة “فرانس برس”، نقلاً عن مصادر، أن موظفين دبلوماسيين غير أساسيين من السفارة الفرنسية في إيران غادروا البلاد.