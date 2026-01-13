مستشار ترامب يكشف عن أهداف مشتركة تجمع واشنطن والرياض وأبوظبي في اليمن وتوافق على هزيمة طرفين رئيسيين تقرير فرنسي يكشف انتقال بلحاف من سيطرة الإمارات إلى قوات موالية للرياض .. من يربح معركة الغاز اليمني؟ اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا ينظم بطولة الفوتسال بمشاركة 32 فريقاً.. تنافس رياضي بروح الوحدة والانتماء الوطني سلطان العرادة يشدد على توحيد الخطاب الإعلامي ويؤكد إن المعركة اليوم لم تعد عسكرية وسياسية فقط عاجل: اجتماع عسكري رفيع في عدن بحضور مسؤولي وزارة الدفاع والتشكيلات العسكرية والوفد العسكري السعودي لمناقشة توحيد التشكيلات العسكرية عاجل: مواجهات عنيفة شرق مدينة الحزم.. قوات الجيش تجبر مليشيا لحوثي على التراجع وتكبيدها خسائر فادحة ثلاثة سيناريوهات لمستقبل اليمن بعد حل المجلس الانتقالي وتحذير خطير من فشل دمج التشكيلات المسلحة.. توجيهات أمنية مشددة من وزير الداخلية لمدراء الأمن في المحافظات المحررة اللواء سلطان العرادة: وحدة الصف الوطني تبدأ من خطاب دعوي معتدل يرسخ قيم التعايش .. أبرز رسائل العرادة للقيادات الدعوية مجلس شباب الثورة السلمية يدعو لتوحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ويعلن رفض الوصاية الخارجية
كشف مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، الثلاثاء، عن وجود أهداف مشتركة بين بلاده والمملكة العربية السعودية والإمارات في اليمن، وذلك بعد نحو أسبوعين من قرار الحكومة اليمنية، طرد القوات الإماراتية من البلاد.
ورغم الخلاف المتصاعد بين الحليفين السابقين في اليمن، قال "بولس"، في تدوينة على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إن السعودية والإمارات تتفق مع الولايات المتحدة على "أهمية هزيمة الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى في اليمن".
وأشار مستشار الرئيس الأميركي إلى أن هذا التوافق بين الدول الثلاث يصب في مصلحة اليمن واستقرار المنطقة.
وفي تفسيره للجماعات الإرهابية، كان بولس قد قال في تدوينة سابقة، الأحد، إنها "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش".
ويأتي تصريح بولس عقب زيارة له إلى المنطقة شملت الرياض وأبو ظبي التقى خلالها بمسؤولين يمنيين وسعوديين وإماراتيين، وتركزت تلك الزيارات في مجملها حول الأوضاع في اليمن والسودان.
وكان الرئيس اليمني قد أصدر في الثلاثين من الشهر الماضي، قراراً بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وطالب كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال (24) ساعة، وذلك بعد ساعات من قصف مقاتلات سعودية عتاد عسكري إماراتي كان في طريقه إلى مليشيا الانتقالي في حضرموت.
واتهم الرئيس العليمي، دولة الإمارات، بالعمل على دعم تمرد المجلس الانتقالي وتحركاته الأحادية في محافظتي حضرموت والمهرة، ومده بالسلاح بصورة ممنهجة منذ سنوات، وتوجيهه بتقويض سلطة الدولة وتهديد وحدتها وسيادتها.
وعلى إثر ذلك دعت السعودية قائدة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإمارات للاستجابة الفورية للطلب اليمني، ومغادرة البلاد، وهددت بقطع العلاقات معها، لتعلن الدفاع الإماراتية عقب ذلك إنهاء وجودها في اليمن، وسحب من سمتها قوات "مكافحة الإرهاب" من البلاد.