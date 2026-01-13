تقرير فرنسي يكشف انتقال بلحاف من سيطرة الإمارات إلى قوات موالية للرياض .. من يربح معركة الغاز اليمني؟ انطلاق البث الرسمي لقناة سبأ الفضائية من مأرب بحضور اللواء سلطان العرادة والإرياني .. نافذة اليمن إلى العالم وصوت الدولة في زمن التحديات اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا ينظم بطولة الفوتسال بمشاركة 32 فريقاً.. تنافس رياضي بروح الوحدة والانتماء الوطني سلطان العرادة يشدد على توحيد الخطاب الإعلامي ويؤكد إن المعركة اليوم لم تعد عسكرية وسياسية فقط عاجل: اجتماع عسكري رفيع في عدن بحضور مسؤولي وزارة الدفاع والتشكيلات العسكرية والوفد العسكري السعودي لمناقشة توحيد التشكيلات العسكرية عاجل: مواجهات عنيفة شرق مدينة الحزم.. قوات الجيش تجبر مليشيا لحوثي على التراجع وتكبيدها خسائر فادحة ثلاثة سيناريوهات لمستقبل اليمن بعد حل المجلس الانتقالي وتحذير خطير من فشل دمج التشكيلات المسلحة.. توجيهات أمنية مشددة من وزير الداخلية لمدراء الأمن في المحافظات المحررة اللواء سلطان العرادة: وحدة الصف الوطني تبدأ من خطاب دعوي معتدل يرسخ قيم التعايش .. أبرز رسائل العرادة للقيادات الدعوية مجلس شباب الثورة السلمية يدعو لتوحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ويعلن رفض الوصاية الخارجية
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، إن على قناة سبأ الفضائية الاضطلاع بدورها الإعلامي بمسؤولية ومهنية، لتكون صوتاً للدولة ومنبراً وطنياً يعكس تطلعات اليمنيين، ويسهم في تعزيز الوعي العام، والدفاع عن قضايا المواطنين، بما يجسد صورة الدولة الحريصة على مصالح شعبها والملتزمة بخدمتهم.
جاء هذا خلال تدشينه ومعه وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، في مدينة مأرب، انطلاق البث الرسمي لقناة سبأ الفضائية.
وقال العرادة في كلمته خلال حفل التدشين "يسرني اليوم أن أعلن انطلاق البث الرسمي لقناة سبأ الفضائية كقناة حكومية تنطلق من محافظة مأرب، لتكون نافذة اليمن إلى العالم ونافذة العالم إلى اليمن".. مؤكداً أن انطلاق القناة يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز الإعلام الرسمي، وتعزيز رسالته في خدمة قضايا الوطن والمواطن.
وأضاف "أن تدشين قناة سبأ يأتي في ظروف بالغة الصعوبة وتحديات استثنائية فرضتها المرحلة الراهنة، لتكون رافداً مهماً لمؤسسات الدولة في تنفيذ برامجها وأنشطتها المختلفة، وتعزيز الوعي الوطني، وحماية الثوابت والمكتسبات، وتوحيد الصف الجمهوري، وتقوية الروابط الاجتماعية، والمساهمة الفاعلة في معركة التثقيف، والبناء واستعادة المؤسسات، ومساندة جهود الدولة في خدمة قضايا المواطنين".
واشار العرادة، إلى أن القناة ستكون نافذة اليمن إلى العالم، ومنبراً لنقل صورة الوطن بصدق ومسؤولية، وتسليط الضوء على قضاياه العادلة، وإبراز حضارته العريقة، وإيصال صوته إلى محيطه الإقليمي والدولي، بلغة إعلامية راقية تحترم عقل المتلقي، وتلتزم بالقيم المهنية والأخلاقية.
وأعرب عن شكره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وقيادة وزارة الإعلام، وكافة الكوادر الإعلامية والفنية والإدارية، الذين عملوا بإخلاص ومسؤولية على تأسيس قناة سبأ الفضائية، وتحقيق هذا الإنجاز الوطني المشرف.
من جانبه أوضح وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، أن قناة سبأ الفضائية تنطلق وهي تمتلك تجهيزات تقنية حديثة، وإمكانات فنية متقدمة، وكوادر إعلامية مؤهلة، ما يؤهلها لتكون إضافة نوعية ومؤثرة في المشهد الإعلامي اليمني، وتكون منبراً وطنياً وصوتاً للدولة، ولساناً معبراً عن تطلعات اليمنيين، ومرآة تعكس الحقيقة إلى الداخل والخارج بمهنية ومسؤولية، وبما يعزز دور الإعلام كجبهة وعي وركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة، وبناء الوعي الوطني وحماية الهوية اليمنية.
وأكد الارياني، أن انطلاق القناة من مأرب يحمل دلالات وطنية عميقة باعتبارها القلعة الحصينة للجمهورية، والجبهة التي تحطمت عليها مشاريع مليشيات الحوثي الإرهابية ومخططات إيران..مشدداً على حساسية المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا، وتتطلب خطاب إعلامي مسؤول، ومتزن، وواعي، يعزز الاصطفاف الوطني بعيداً عن الاساءة والتجريح، وبما يخدم معركة استعادة الدولة، وبناء السلام العادل..مشيداً بدور المملكة العربية السعودية في دعم اليمن خلال السنوات الماضية في كافة المجالات الاقتصادية والإنسانية والتنموية.
بدورهما أشار المدير العام المؤسسة اليمنية العامة للإذاعة والتلفزيون، اسكندر الأصبحي، ورئيس قطاع قناة سبأ الفضائية، خالد عليان، إلى أن القناة ستعمل على تقديم محتوى إخباري وثقافي واجتماعي متنوع، يعكس ثراء الهوية اليمنية، ويسهم في تعزيز قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن..مؤكدين أن قناة سبأ تشكل إضافة نوعية لمؤسسات الإعلام الرسمي، وخطوة مهمة لتعزيز الخطاب الوطني، وتطوير أدواته الفنية، وقدراته التحريرية على نقل الأحداث بمهنية ومسؤولية وطنية، تراعي التحديات التي تمر بها بلادنا .