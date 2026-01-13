اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا ينظم بطولة الفوتسال بمشاركة 32 فريقاً.. تنافس رياضي بروح الوحدة والانتماء الوطني

الثلاثاء 13 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

في إطار تعزيز العمل الطلابي، وترسيخ قيم الوحدة والانتماء الوطني بين الطلبة اليمنيين في ماليزيا، نظّم الاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا بطولة الاتحاد للفوتسال بمشاركة 32 فريقاً مثلت فروع الاتحاد في الجامعات الماليزية.

وانطلقت البطولة بحفل تدشين رسمي، تضمن تلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ودخول مهيب للفرق المشاركة وعزف النشيد الوطني للجمهورية اليمنية وكلمات رسمية .

وفي كلمته أشاد سعادة سفير الجمهورية اليمنية في ماليزيا د. عادل باحميد بالتنظيم المتميز للبطولة، مثمّناً جهود الاتحاد في جمع جميع فروعه في فعالية رياضية واحدة، ومؤكداً أن مثل هذه الأنشطة تجسّد معاني الوحدة، حيث تختلف ألوان الفرق داخل الملعب بينما يبقى الهدف واحداً والوطن واحداً. كما وجّه شكره للرعاة والداعمين لدورهم في إنجاح البطولة، داعياً إلى مواصلة دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية قدرات الشباب اليمني في الخارج

وفي مستهل الحفل، رحّب رئيس الاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا الدكتور أحمد باجبير بالحضور الكريم، شاكراً جميع الفرق المشاركة والرعاة والداعمين، مؤكداً أن البطولة جاءت لترسيخ وحدة العمل الطلابي، وأن التنافس في الميدان لا يلغي الأخوّة، بل يعززها متى ما كان الهدف هو الاتحاد وخدمة الوطن، مشيراً إلى أن الاتحاد سيظل مظلة جامعة لكل الطلبة اليمنيين في ماليزيا.

وشهد حفل التدشين تكريم الجهات الراعية والداعمة، قبل انطلاق المباراة الافتتاحية الشرفية التي جمعت بين فريق شركاء الاتحاد وفريق الاتحاد العام للطلبة اليمنيين في ماليزيا، التي انتهت بالتعادل السلبي، في مباراة رمزية عكست روح الشراكة لا التنافس.

وعقب ذلك، انطلقت منافسات البطولة، مروراً بالأدوار الإقصائية وصولاً إلى المباراة النهائية، وسط أجواء تنافسية عالية وتنظيم متميز.

واختُتمت البطولة بحفل الختام والتتويج للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب تكريم أفضل لاعب، وأفضل حارس، وهداف البطولة.

حضر البطولة كلٌ من:

الداتو فؤاد هائل سعيد أنعم السفير الفخري لجمهورية جيبوتي، والدكتور أحمد الخضمي المستشار الثقافي في سفارة الجمهورية اليمنية في ماليزيا، والسكرتير الثاني جمال شيبان مسؤول الشؤون القنصلية بالسفارة وم. رضوان راشد رئيس الجالية اليمنية والأستاذ وليد الثلايا رئيس اتحاد اللاجئين والأستاذ سلطان رويد والدكتور صخر حاتم والاستاذ هشام جازم وقيادات العمل الطلابي، إلى جانب عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية ومحبي الرياضة