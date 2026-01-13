اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا ينظم بطولة الفوتسال بمشاركة 32 فريقاً.. تنافس رياضي بروح الوحدة والانتماء الوطني سلطان العرادة يشدد على توحيد الخطاب الإعلامي ويؤكد إن المعركة اليوم لم تعد عسكرية وسياسية فقط عاجل: اجتماع عسكري رفيع في عدن بحضور مسؤولي وزارة الدفاع والتشكيلات العسكرية والوفد العسكري السعودي لمناقشة توحيد التشكيلات العسكرية عاجل: مواجهات عنيفة شرق مدينة الحزم.. قوات الجيش تجبر مليشيا لحوثي على التراجع وتكبيدها خسائر فادحة ثلاثة سيناريوهات لمستقبل اليمن بعد حل المجلس الانتقالي وتحذير خطير من فشل دمج التشكيلات المسلحة.. توجيهات أمنية مشددة من وزير الداخلية لمدراء الأمن في المحافظات المحررة اللواء سلطان العرادة: وحدة الصف الوطني تبدأ من خطاب دعوي معتدل يرسخ قيم التعايش .. أبرز رسائل العرادة للقيادات الدعوية مجلس شباب الثورة السلمية يدعو لتوحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ويعلن رفض الوصاية الخارجية لجنة التحقيق الوطنية تدعو من تعرضوا للانتهاكات في المحافظات الجنوبية والشرقية التواصل معها وتقديم بلاغاتهم (روابط للتواصل) الرئيس العليمي يعزي الملك سلمان
قال عضو مجلس القيادة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، إن المعركة لم تعد سياسية وعسكرية فحسب، بل باتت معركة إعلام ووعي، تتطلب تكثيف الجهود، وتطوير الأداء العام، والارتقاء بالخطاب الإعلامي ليكون أكثر مهنية وتأثيراً لدى الجمهور، وقادراً على مواكبة المتغيرات ومخاطبة مختلف فئات المجتمع.
والتقى العرادة، اليوم، في مارب، وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني ، لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بواقع العمل الإعلامي، ومتطلبات المرحلة الراهنة.
وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للإذاعة والتلفزيون، اسكندر الأصبحي ووكيلا الوزارة، عبد الباسط القاعدي، وأحمد ربيع ، استمع العرادة إلى شرحٍ موجز من وزير الإعلام والثقافة والسياحة حول طبيعة الدور الذي تقوم به الوزارة في هذه المرحلة، والجهود المبذولة لتطوير الأداء الإعلامي، وتعزيز الحضور الوطني والدولي للإعلام الرسمي، إلى جانب الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، على أهمية توحيد الخطاب الإعلامي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات الإعلامية، بما يعزز فاعلية الرسالة الوطنية وقدرتها على مواجهة التحديات الراهنة، والتصدي لحملات التضليل الإعلامي والشائعات التي تستهدف الرأي العام وتشوه الحقائق.
مشدداً على ضرورة الاهتمام بالتوعية الشاملة، والارتقاء بالوعي الفكري والثقافي، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، بما يسهم في تقوية الجبهات الداخلية، وحماية المجتمع وتحصينه، والتصدي لحملات التضليل والأفكار المنحرفة.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، على أهمية اضطلاع وسائل الإعلام بمسؤولياتها الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتكريس الرسالة الإعلامية لخدمة القضايا الوطنية، وتعزيز وحدة الصف، وترسيخ الثوابت، ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات المختلفة.
من جانبه، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واخوانه اعضاء المجلس، و رئيس الوزراء، ومواصلة العمل على تطوير البنية الإعلامية والثقافية ورفع كفاءة الكوادر الإعلامية ، بما يسهم في تحسين الأداء العام للإعلام الوطني والقيام بدوره التنويري والتوعوي في هذه المرحلة.