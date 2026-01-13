عاجل: اجتماع عسكري رفيع في عدن بحضور مسؤولي وزارة الدفاع والتشكيلات العسكرية والوفد العسكري السعودي لمناقشة توحيد التشكيلات العسكرية

الثلاثاء 13 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عقد لقاء عسكري تشاوري اليوم الثلاثاء، في ديوان وزارة الدفاع بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر سالم، لمناقشة تنفيذ قرارات وتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن وضع وعمل التشكيلات العسكرية.

وتطرق اللقاء الذي ضم ممثلين عن هيئات العمليات المشتركة، والتشكيلات العسكرية ومسؤولي وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، والوفد العسكري للقوات المشتركة لدعم الشرعية برئاسة اللواء الركن فلاح الشهراني مستشار قائد القوات المشتركة، إلى الإجراءات المتعلقة بتنظيم وتوحيد عمل التشكيلات العسكرية، ضمن جيش وطني نظامي موحد، يعمل تحت قيادة واحدة وغرفة عمليات مشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار والسكينة العامة في مختلف ربوع الوطن.

وفي اللقاء، أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة، أن القيادة السياسية والعسكرية تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، باعتباره خطوة محورية في بناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي والانضباط العسكري، والعمل تحت مظلة وزارة الدفاع وقيادة هيئة الأركان العامة.