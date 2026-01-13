اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا ينظم بطولة الفوتسال بمشاركة 32 فريقاً.. تنافس رياضي بروح الوحدة والانتماء الوطني سلطان العرادة يشدد على توحيد الخطاب الإعلامي ويؤكد إن المعركة اليوم لم تعد عسكرية وسياسية فقط عاجل: اجتماع عسكري رفيع في عدن بحضور مسؤولي وزارة الدفاع والتشكيلات العسكرية والوفد العسكري السعودي لمناقشة توحيد التشكيلات العسكرية عاجل: مواجهات عنيفة شرق مدينة الحزم.. قوات الجيش تجبر مليشيا لحوثي على التراجع وتكبيدها خسائر فادحة ثلاثة سيناريوهات لمستقبل اليمن بعد حل المجلس الانتقالي وتحذير خطير من فشل دمج التشكيلات المسلحة.. توجيهات أمنية مشددة من وزير الداخلية لمدراء الأمن في المحافظات المحررة اللواء سلطان العرادة: وحدة الصف الوطني تبدأ من خطاب دعوي معتدل يرسخ قيم التعايش .. أبرز رسائل العرادة للقيادات الدعوية مجلس شباب الثورة السلمية يدعو لتوحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ويعلن رفض الوصاية الخارجية لجنة التحقيق الوطنية تدعو من تعرضوا للانتهاكات في المحافظات الجنوبية والشرقية التواصل معها وتقديم بلاغاتهم (روابط للتواصل) الرئيس العليمي يعزي الملك سلمان
عقد لقاء عسكري تشاوري اليوم الثلاثاء، في ديوان وزارة الدفاع بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر سالم، لمناقشة تنفيذ قرارات وتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن وضع وعمل التشكيلات العسكرية.
وتطرق اللقاء الذي ضم ممثلين عن هيئات العمليات المشتركة، والتشكيلات العسكرية ومسؤولي وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، والوفد العسكري للقوات المشتركة لدعم الشرعية برئاسة اللواء الركن فلاح الشهراني مستشار قائد القوات المشتركة، إلى الإجراءات المتعلقة بتنظيم وتوحيد عمل التشكيلات العسكرية، ضمن جيش وطني نظامي موحد، يعمل تحت قيادة واحدة وغرفة عمليات مشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار والسكينة العامة في مختلف ربوع الوطن.
وفي اللقاء، أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة، أن القيادة السياسية والعسكرية تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، باعتباره خطوة محورية في بناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي والانضباط العسكري، والعمل تحت مظلة وزارة الدفاع وقيادة هيئة الأركان العامة.