عاجل: مواجهات عنيفة شرق مدينة الحزم.. قوات الجيش تجبر مليشيا لحوثي على التراجع وتكبيدها خسائر فادحة

الثلاثاء 13 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 601

كسرت قوات الجيش صباح اليوم هجومًا شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري بأن مواجهات عنيفة اندلعت صباح اليوم في جبهة قناو عقب هجوم شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع الجيش باستخدام عدد من الأطقم والعربات العسكرية.

وأكد المصدر أن قوات الجيش تصدّت للهجوم ببسالة وأجبرت عناصر المليشيا على التراجع والفرار بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وأضاف أن لغمًا أرضيًا كانت قد زرعته مليشيا الحوثي انفجر بأحد أطقمها الفارة من مواقع المواجهات، ما أدى إلى إعطاب الطقم وسقوط العناصر التي كانت على متنه بين قتيل وجريح.