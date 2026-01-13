اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا ينظم بطولة الفوتسال بمشاركة 32 فريقاً.. تنافس رياضي بروح الوحدة والانتماء الوطني سلطان العرادة يشدد على توحيد الخطاب الإعلامي ويؤكد إن المعركة اليوم لم تعد عسكرية وسياسية فقط عاجل: اجتماع عسكري رفيع في عدن بحضور مسؤولي وزارة الدفاع والتشكيلات العسكرية والوفد العسكري السعودي لمناقشة توحيد التشكيلات العسكرية عاجل: مواجهات عنيفة شرق مدينة الحزم.. قوات الجيش تجبر مليشيا لحوثي على التراجع وتكبيدها خسائر فادحة ثلاثة سيناريوهات لمستقبل اليمن بعد حل المجلس الانتقالي وتحذير خطير من فشل دمج التشكيلات المسلحة.. توجيهات أمنية مشددة من وزير الداخلية لمدراء الأمن في المحافظات المحررة اللواء سلطان العرادة: وحدة الصف الوطني تبدأ من خطاب دعوي معتدل يرسخ قيم التعايش .. أبرز رسائل العرادة للقيادات الدعوية مجلس شباب الثورة السلمية يدعو لتوحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ويعلن رفض الوصاية الخارجية لجنة التحقيق الوطنية تدعو من تعرضوا للانتهاكات في المحافظات الجنوبية والشرقية التواصل معها وتقديم بلاغاتهم (روابط للتواصل) الرئيس العليمي يعزي الملك سلمان
كسرت قوات الجيش صباح اليوم هجومًا شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
وأفاد مصدر عسكري بأن مواجهات عنيفة اندلعت صباح اليوم في جبهة قناو عقب هجوم شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع الجيش باستخدام عدد من الأطقم والعربات العسكرية.
وأكد المصدر أن قوات الجيش تصدّت للهجوم ببسالة وأجبرت عناصر المليشيا على التراجع والفرار بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.
وأضاف أن لغمًا أرضيًا كانت قد زرعته مليشيا الحوثي انفجر بأحد أطقمها الفارة من مواقع المواجهات، ما أدى إلى إعطاب الطقم وسقوط العناصر التي كانت على متنه بين قتيل وجريح.