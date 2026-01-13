اللواء سلطان العرادة: وحدة الصف الوطني تبدأ من خطاب دعوي معتدل يرسخ قيم التعايش .. أبرز رسائل العرادة للقيادات الدعوية

الثلاثاء 13 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، إن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب توحيد الخطاب الوطني والدعوي، وتعزيز الجهود الرسمية والشعبية لدعم الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع العرادة بعدد من القيادات والمكونات الدعوية، ناقش سبل تنسيق الخطاب الديني بما يواكب التطورات السياسية والأمنية، ويسهم في ترسيخ السلم المجتمعي.

وأكد العرادة على أهمية دور العلماء والدعاة والمرشدين في توجيه الرأي العام وبناء الوعي، مشدداً على ضرورة اعتماد خطاب جامع يعزز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ويسهم في مواجهة ما وصفها بالأفكار المنحرفة والسلوكيات الدخيلة التي تهدد التماسك الاجتماعي.

ودعا عضو مجلس القيادة الرئاسي المكونات الدعوية إلى الاضطلاع بدورها في معالجة القضايا الاجتماعية ومحاربة الظواهر السلبية، بما يعزز القيم الأخلاقية وينشر ثقافة السلم والتعايش، بعيداً عن خطاب الكراهية أو التفرقة.

وأشار العرادة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بدور المؤسسات والمكونات الدعوية، داعياً إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بينها وبين الجهات الرسمية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز وحدة الصف الوطني.

من جانبهم، عبّر المشاركون في اللقاء عن تقديرهم لهذه الخطوة، مؤكدين التزامهم بدورهم الدعوي والوطني، والعمل على نشر خطاب الاعتدال والوسطية، والإسهام في توعية المجتمع وتعزيز التماسك الاجتماعي.