لجنة التحقيق الوطنية تدعو من تعرضوا للانتهاكات في المحافظات الجنوبية والشرقية التواصل معها وتقديم بلاغاتهم (روابط للتواصل)

الثلاثاء 13 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

دعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، (حكومية) كل من تعرض للانتهاكات أو من لديهم معلومات موثقة حولها في المحافظات، الى التواصل معها لتقديم بلاغاتهم الرسمية.

واهابت اللجنة في بيان صادر عنها بكافة المواطنين والمواطنات الذين تعرضوا لانتهاكات تتعلق بالاعتقال التعسفي، والتعذيب، أو الإخفاء القسري، أو من لديهم معلومات موثقة حول هذه الانتهاكات في محافظات عدن، ولحج، والضالع، وحضرموت، وكافة المحافظات التواصل معها لتقديم بلاغاتهم الرسمية.

واوضحت اللجنة، ان تقديم البلاغات يتم عبر الزيارة المباشرة او التوجه إلى مقرات ومكاتب اللجنة الوطنية في المحافظات، عدن (خورمكسر - حي السفارات)، وتعز (شارع جمال)، ومأرب (شارع 26 سبتمبر)، او التواصل الميداني عبر التواصل مباشرة مع راصدي اللجنة الميدانيين المتواجدين في كافة المحافظات.

واشارت الى ان طرق تقديم البلاغات الإلكترونية يتم عبر الموقع الإلكتروني من خلال النافذة الخاصة بالبلاغات المتاحة على الرابط التالي: ( www.nciye.org)، او البريد الإلكتروني الرسمي المخصص لاستقبال الشكاوى: ( report@nciye.org)، اوالتطبيق الذكي عبر تطبيق اللجنة المتوفر على متجر (Google Play) تحت اسم: (NCIAVHR)

ولفتت اللجنة الى ان ذلك يأتي استمراراً لجهودها في مجال الرصد، والتوثيق، والتحقيق، في كافة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وضماناً لإيصال صوت الضحايا وتحقيق العدالة.

واكدت اللجنة، اتخاذها تدابير خاصة لحماية سرية المعلومات المسجلة بما في ذلك هوية الضحايا والشهود، وتنظر إلى حماية الشاهد والضحية كعنصر أساسي في جهودها المبذولة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها..مجددة دعوتها للجميع للتعاون من أجل حماية حقوق الإنسان.